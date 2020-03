¡Netflix ignoró a Checo Pérez! Entérate porqué

Como un egoísta, ególatra, desinteresado por los demás y amante del dinero: así pintó Netflix a Sergio Pérez en su serie "Drive To Survive", una suerte de docureality que revela el interior de la F1. Pero Checo y su equipo no se quedaron de brazos cruzados y decidieron negarse a ser grabados para la segunda parte de DTS si no rectificaban el hilo narrativo.

(CONTIENE SPOILERS. Si no has visto la II temporada, no sigas leyendo)

En Drive to Survive ignoraron olímpicamente a Checo Pérez... creo que su cierre de temporada ameritaba una mención. — Héctor Sánchez (@Peto_hs) February 29, 2020

Según reveló José Antonio Cortes, periodista de ESPN, el mexicano y Racing Point no lograron llegar a un acuerdo con la cadena de streaming para intentar remediar la malicia con que fue representado el azteca.

"Pérez comunicó a los productores que para salir en la secuela necesitaba una propuesta donde se cambiara la narrativa sobre el equipo, y él en particular, o de lo contrario prefería no ser considerado", aseguró el columnista.

Drive to Survive. Ponen a Checo Pérez como un culero hijo de puta cuando nada qué ver.



Por eso le digo Cry to Survive. Es sobre Formula 1. — TJ (@ChrisTJ31) August 29, 2019

Esa es la explicación de porqué Checo no aparece en la segunda entrega de Drive To Survive, y a esto se suma también Lance Stroll, hijo del dueño del consorcio que rescató a la escudería de la quiebra. Los realizadores decidieron quedarse con la caricatura del "niño privilegiado" en vez de siquiera mencionar el talento que ha demostrado el joven canadiense.

Todo iba bien en Drive to Survive hasta que pusieron a Esteban Ocon como el Ayrton Senna de los pobres, el hombre que cambiará el automovilismo para siempre, el Remy de la F1, mientras que a Checo Pérez lo hacen ver como el monstruo que come niños. Exageraron poquito, creo. — Felipe Romero (@FelipeRomero_10) March 20, 2019

Drive To Survive II se estrenó el 28 de febrero, causando gran sorpresa entre los aficionados por no ver ni un minuto del piloto azteca.

