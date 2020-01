Edson Álvarez y Erick Gutiérrez no la pasan nada de bien en los Paises Bajos. Los mexicanos no están sumando minutos en Ajax y PSV respectivamente y su 2020 sigue igual que el 2019.

En esta mañana, PSV empató con VVV-Venlo con un marcador de 1-1 y el ex Pachuca no jugó, viendo todo el partido desde la banca, como ha sido la tónica en los últimos encuentros.

Por otro lado, Edson Álvarez, quien se perfilaba para ser titular con la lesión de Blind, también vio el partido sentado en la victoria por 2-1 del Ajax contra Sparta Rotterdam.

Ambos mexicanos no disfrutan su fútbol y no son considerados por ambos técnicos, que en la mayoría de los encuentros, no los consideran para el esquema inicial partido a partido.

