No se quedó callado: Oribe Peralta le respondió a sus detractores

Deportivo Guadalajara ha iniciado el Torneo Guard1anes 2021 de la Liga MX con un empate. El Rebaño Sagrado visitó a Puebla por la primera jornada y el resultado fue 1-1. El tanto del rojiblanco fue anotado por Miguel Ponce.

Sin embargo, los comandados por Víctor Manuel Vucetich pudieron ponerse en ventaja en la primera parte desde los 12 pasos, pero Jesús Molina fue el encargado de ejecutar el penal y, para su mala fortuna, lo falló. Cabe recordar que el encargado de patear, en casi todas las ocasiones, es Oribe Peralta.

Debido a esto, los aficionados se manifestaron en redes sociales en contra del delantero, por "esconderse" y no patearlo él. Luego de algunos días, el futbolista de la Selección México dio la cara y le respondió a sus detractores.

Oribe Peralta le respondió a sus detractores. Jam Media.

"No, jamás, yo acepto la responsabilidad sin problemas. Sé que como muchos voy a fallar o la puedo meter. A final de cuentas un error no define la persona que soy, el jugador que soy", señaló en una entrevista para TUDN.

Y agregó: "El profe definió en la charla quién iba cobrar el penal. No falla el que no está ahí, el que no tira no va a fallar nunca, el que se queda sentado es el que nunca se equivoca, el que se queda todo el tiempo esperando que las cosas ocurran tampoco las consigue".

