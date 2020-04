Omar Govea reconoció su tristeza por no poder jugar con la Selección de México

La pandemia del Coronavirus cambió los planes en todas las industrias y el futbol no estuvo exento. Mientras las ligas locales están paradas, la FIFA evalúa suspender los partidos internacionales hasta 2021 para reordenar los torneos. De esa manera, la Selección de México no tendrá acción este año y uno de los damnificados es Omar Govea, quien reconoció su tristeza por no contar con la convocatoria.

"Me siento triste. Yo estaba buscando ese llamado. Es por eso que estoy en Europa", expresó el elemento de 24 años que jugó 21 de los 29 partidos de su equipo en la actual Jupiler League belga y estaba ilusionado con tener una chance con México. "Es por eso que siempre intento dar mi máximo para poder tener un llamado de selección. Frena un poco el ritmo. Frena todo lo que se había hecho. La Selección está en mi cabeza", añadió.

El ex Mineros de Zacatecas formó parte del representativo nacional en el Mundial Sub-17 de 2013, en el Torneo Esperanzas de Toulon 2016 y en amistosos con la absoluta. Su debut con la playera del Tri fue ante Polonia en 2017, mientras que su último partido correspondió a un juego de preparación ante Croacia previo al Mundial de Rusia.

¿SE TERMINA LA LIGA BELGA?



Omar Govea habla sobre esta posibilidad y sobre la reducción de su sueldo��https://t.co/XxxhpTtmHM — MARCA Claro (@MarcaClaro) April 15, 2020

En una entrevista con Marca Claro, además, el jugador explicó la situación del futbol de Bélgica durante la crisis del Coronavirus: "Lo último que me comentaron fue que la liga la quiere terminar. Pero la UEFA mandó un comunicado que si no se acaba la liga perderían las plazas de competencias internacionales. Así que con esta amenaza la liga va a pensar en terminar la liga en la cancha aunque se posponga un poco más".

Govea narró que su club lo liberó para pasar el aislamiento con su familia, por lo que días atrás voló hacia Potosí para transcurrir la cuarentena en el país. "Hubiera sido muy duro para mis padres viendo lo difícil que está la situación en Bélgica y obviamente yo también hubiera estado inquieto viendo que en México se está poniendo más grave. La gente piensa que es broma y que es mentira. Que se queden en casa", concluyó.

