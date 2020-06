Oribe Peralta dio detalles de su traspaso de América a Chivas en 2019

Después de casi cinco años con América, donde consiguió dos Liga MX, dos Concachampions y una Copa MX, Oribe Peralta sorprendió a todo México con un fichaje bastante inesperado. Optó por ir a buscar minutos y continuidad a Chivas, el archirrival de toda la vida del equipo que lo estaba cobijando hasta ese entonces.

Por supuesto que muchos lo miraron de reojo por esa determinación y otros, teniendo en cuenta su experiencia y su jerarquía también en la Selección, lo respetaron. Pero ahora, casi una temporada después del ruidoso traspaso, el Cepillo rompió el silencio y dio detalles sobre cómo llegó a dicha decisión.

Oribe Peralta campeón con América (Foto: Getty Images)

"La verdad no me lo esperaba. Fue una decisión que vino a restablecer todo lo que había a mi alrededor. He apreciado las cosas que ya tenía. Todos a mi alrededor me hicieron saber que si tomaba la decisión ellos iban a estar detrás de mí para respaldarme", confesó el atacante del Rebaño Sagrado a TUDN.

Y por lo visto, está conforme con haber llegado, o algo menos con sus compañeros: "He encontrado un grupo muy unido, los chavos son muy profesionales, siempre buscan dar su máximo. Hay jóvenes que tienen ese don de liderazgo. Lo hace a través del ejemplo, que es como realmente consiguen influenciar".

Desde que llegó a Guadalajara, Oribe no ha conseguido afianzarse. De hecho, solamente anotó un gol por Liga MX ante Atlético San Luis y otro por Copa MX ante Correcaminos. Quizás ahora, con la posible salida de José Juan Macías, consiga más chance de Luis Fernando Tena en el Apertura 2020.

