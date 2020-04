Oswaldo Sánchez quiso jugar en Tigres, pero Chivas decidió que continúe su carrera en Santos

Oswaldo Sánchez es de los porteros mas resonantes de la historia del futbol. El guardametas, con pasado en clubes como Atlas, América, Chivas y Santos, era muy requerido en su momento.

En 2006, fue protagonista de una situación particular: tras decidir no seguir en el Rebaño, tenía la intención de continuar en Tigres, pero el Guadalajara lo depositó en Santos.

"Chivas me dijo que si quería quedarme, me iba a bajar el sueldo, por lo que yo no acepté. Tenía dos opciones: Tigres o Santos. Chivas me terminó vendiendo a Santos. Muchas veces, el futbolista no decide donde jugar", comentó el ex guardametas, en diálogo con TUDN.

A su vez, Araña Azteca recordó un episodio que vivió minutos antes de diputar una final con el Rojiblanco: "Me acuerdo que en ese diciembre de 2006 iba a jugar con Chivas la final ante Toluca, y me llamaban directivos de los dos clubes antes del partido para convecerme de ir".

