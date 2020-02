Morelia llegó a la quinta jornada como último en la tabla del Clausura 2020. Sin embargo, los dirigidos por Pablo Guede no renunciaron al juego que propone el estratega y se terminaron llevando la victoria ante Atlas.

No obstante, durante el partido sucedió una acción que podría haber torcido el rumbo del encuentro. El silbante, después de recurrir al VAR, pitó penal por una presunta mano y Guede no se quedó callado.

“El árbitro ve que le pega en la mano, y él mismo dice que es un rebote y cuando va al VAR si lo pita. Uno entiende el trabajo de ellos y lo respeta, pero me gustaría que piensen en nosotros porque si yo perdía hoy no sé qué iba a pasar. Por un error de ellos, uno se queda sin trabajo. Eso no me parece justo”, opinó el argentino.

Cabe recordar que Adonai Escobedo era el referí asignado, pero fue cambiado el mismo día del partido por Fernando Guerrero debido a un pedido de los locales por haber sido aquel que suspendió el encuentro por los gritos homofóbicos. Igualmente, Pablo dijo que desconocía del cambio.

Con respecto al juego de su equipo, Guede se fue muy conforme: “Creo que el resultado fue justo, hicimos un buen partido. Puedes jugar muy bien y perder como había pasado. Llega un momento que ya no importa como juegues, con tal de ganar. Por eso yo valoro mucho más las formas en la que conseguimos el resultado”.

