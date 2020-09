"¿Para qué trajeron a Giovani dos Santos al América?": Carlos Reinoso

A pesar de estar cuarto en la tabla de posiciones del Guard1anes 2020, América todavía no encuentra su mejor funcionamiento. Las Águilas no tienen una idea clara de juego y los cuestionamientos comenzaron a potenciarse en las últimas semanas. A Miguel Herrera como centro de las críticas, se le suma Giovani dos Santos.

El habilidoso mediocampista retornó a las Águilas Doradas a mediados de 2019, pero aún no ha podido consolidarse en el primer equipo. Un motivo de esto último es su ausencia de los campos de juegos por las reiteradas lesiones que sufrió en el último tiempo.

Sin embargo, hay americanistas que no tienen piedad por el elemento y salen a cuestionar a la dirigencia por haberlo incorporado: "Este América no me representa. ¿Quién marca la diferencia? ¿Para qué trajeron a Giovani dos Santos?", se preguntó Carlos Reinoso, gloria de las Águilas, en diálogo con W Deportes.

Desde su regreso al cuadro de Coapa, Dos Santos convirtió dos goles y nueve asistencias en tan sólo 22 partidos disputados con el primer equipo. Entre medio, sufrió la caída ante Rayados de Monterrey por la final del Apertura 2019 de la Liga MX.

Mientras tanto, el hombre con pasado en el Barcelona pretende retornar cuanto antes a los campos de juegos, para volver a encontrar su mejor versión y demostrarle a la afición que está a la altura de las exigencias.

