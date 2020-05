Picante: Elías Hernández insultó a un fanático que lo cruzó por Instagram

En medio de la cuarentena, Elías Hernández fue noticia por haber roto el aislamiento y ser detenido por las autoridades policiales mientras viajaba de León a Ciudad de México. A pesar de todo el revuelo, el hecho terminó con una simple consulta y unas fotografías con los oficiales de tránsito que lo frenaron.

De esta situación pudo zafar pero Cruz Azul no estará muy contento con lo que acaba de suceder en redes sociales. Y es que el Patrullero tuvo una reacción polémica con un aficionado que intentó cruzarlo en medio de una publicación que realizó a través de su cuenta personal de Instagram.

"Foto mañanera con mi muñeca", escribió el centrocampista ofensivo, adjuntando una foto con su perro. Y a eso recibió un raro comentario de un seguidor: "ke tranza ese carlos eduardo rico cuando va ver funcion de chistes carnal extrañamos la comedia".

Por fin alguien dice lo que es jajajaja ������ preguntado preguntando preguntado ya ves @TelemundoSports porque no me preguntan primero ������������ https://t.co/3pYHJV0jGQ — Elias Hernandez (@EliasHdz08) May 4, 2020

Ahí fue cuando el jugador del conjunto de La Noria perdió los estribos. Sin saber a qué se refería este usuario, le contestó metiéndose con un familiar. Claro que minutos después su frase quedó borrada para evitar todo tipo de problemas personales y a nivel institucional.

"Cuando tu hermana me lo pida. Pronto te paso las fechas. Me llamo Elías por si no lo sabías. Ánimo, saludos", redactó Hernández, generando un importante revuelo con su intervención.

