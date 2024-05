El coste del fútbol no deja de crecer y desde BOLAVIP repasamos números para entender lo que cuesta ver un gran partido a la izquierda o derecha del Atlántico. Esto hay que pagar por ver un Real Madrid vs. Barcelona o River vs. Boca.

Manchester United vs. Liverpool, Flamengo vs. Fluminense, River Plate vs. Boca Juniors, Inter vs. AC Milan o Real Madrid vs. Barcelona. Partidos que todos queremos ver en vivo al menos una vez en nuestra vida, que paralizan ciudades y corazones a lo largo del planeta, pero que por encima de todo requieren un esfuerzo económico para poder sentirlo a pie de campo. ¿Cuáles son los precios para ver los clásicos en Europa y en Sudamérica?

Desde BOLAVIP miramos los costes y diferencias que existen alrededor de los precios para ver algunos de los partidos más importantes de este juego. Dichos compromisos esconden historia, pasión y hasta diferencias sociales que se baten cada seis meses en un mismo césped. No meteremos precios para desplazarnos hasta territorios lejos de nuestro hogar y si únicamente lo que conlleva tener una entrada oficial en nuestras manos. Vamos con ello.

Empecemos por Argentina. El último Superclásico entre River y Boca por Córdoba dejó algunas pistas para encontrar nuestra respuesta. Entre plateas y tribunas populares la ecuación deja un precio promedio por entrada de 66.250 pesos argentinos. Si lo convertimos en Euros para poder compararlo de lleno con el viejo continente la ecuación se queda casi en 70 euros. Precio alto sí, pero detrás de los principales choques del otro lado del Atlántico. Otros portales por Brasil por ejemplo hablan de un tiquete para ver Flamengo vs. Fluminense del próximo 15 de junio por el Brasileirao que debería tasado estar alrededor de los 120 euros.

¿Más clásicos en Sudamérica? La página oficial de Peñarol hablaba de precios entre los 590 pesos uruguayos a los 980 para el último choque ante Nacional. Alteran cuestiones como ser socio o no, pero la ecuación queda en casi 20 euros cuando convertimos la moneda charrúa. En Chile ese apasionante Colo-Colo vs. U de Chile se quedaría en 50.000 pesos locales. Un traspaso a Euros de casi 50 según la época del año donde lo veamos para portales como Goal. ¿Colombia? Para la final del Apertura 2023 entre Millonarios y Atlético Nacional el promedio anduvo sobre los 280.909 pesos cafeteros. A euros llegamos a los casi 67 euros.

Último Boca vs. River con ambas hinchadas en La Bombonera: IMAGO

Todos estos valores son tomados teniendo en cuenta que no somos abonados. Que viajamos a cualquiera de estos países con el objetivo de ver un partido en concreto y que seremos uno más en las tribunas. Existen más ejemplos para tener contexto. Los 66.000 guaraníes que sale ver un Olimpia vs. Cerro Porteño (8.5 euros) o los 239 soles para los que Infobae reportó la venta de entradas de uno de los últimos Alianza Lima vs. Universitario (59 euros) completa el circulo.

Europa, en otra dimensión

No estamos contando los tiquetes VIP o los palcos en ningún caso. Dicho esto hablamos de una inversión importante. El pasado AC Milan vs. Inter Milan tuvo un promedio de coste de entradas alrededor de los 140 euros. En Inglaterra la cosa no baja de precio teniendo en cuenta como nos trasladamos a libras esterlinas. La más barata de un Liverpool vs. Manchester United por Premier League llega a las 40 libras, mientras que las más alta roza las 700. ¿Un promedio viendo todas las categoría? Cerca de las 220 libras esterlinas.

Real Madrid vs. Barcelona, uno de los clásicos más costosos del mundo: IMAGO

¿Y Real Madrid vs. Barcelona? Para el último Clásico de LaLiga española medios como MARCA mostraron el crecimiento de los costes al tratarse ya de un partido de carácter mundial. La más barata sin ser socio superaba los 100 euros y la más alta los 445 de la misma moneda. El Santiago Bernabéu tiene más de 20 localizaciones de tribuna y haciendo el calculo la cosa queda en casi 175 euros. Repetimos, sin ser socio o abonados.

Un oasis en el centro de Europa

Ojo con Alemania y Francia. Hablamos de unos territorios que escapan en algo a la diferencia. Hay un tema con la Bundesliga, y es que casi el 96% de los estadios según datos oficiales pertenecen a los abonados. Se paga en promedio por un Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund cerca de 35 euros. En Francia un PSG vs. Marsella va sobre los 70. Grandes diferencias salvo casos puntuales entre ver un clásico por Europa o en Sudamérica.