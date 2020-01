La cuarta fecha de la Liga MX comienza este viernes 31 de enero con tres duelos: Morelia vs. León (19:00 horas); San Luis vs. Chivas (19:00 horas) y Atlas vs. Tijuana (21:00 horas).

Para este día el partido más atractivo es el del Rebaño que visitará a San Luis con la misión de conseguir tres puntos que le permitan no perderle pisada al puntero Pumas. Según los momios que entrega Caliente.mx, los dirigidos de Luis Fernando Tena no son favoritos, ya que un triunfo paga una cuota de +187 contra las +155 que pagan los de San Luis de Potosí.

La jornada del sábado 2 de febrero es la que concentra la mayoría de los partidos, abriendo la jornada el enfrentamiento entre América y Juárez a partir de las 17:00 horas, donde las Águilas necesitan ganar para sumar siete puntos y meterle presión a Pumas, que tiene un partido más en el registro.

Para este encuentro, las cuotas de Caliente.mx se inclinan considerablemente a favor del equipo del "Piojo", ya que un triunfo paga -223, mientras que una victoria visitante tiene una cuota de +700.

El segundo duelo destacado del sábado es el que enfrentará a Santos con Pumas a partir de las 21:00 horas, partido que servirá de revancha a lo ocurrido este miércoles por la Copa MX, donde los felinos se impusieron en casa por 2-1, aunque clasificó Santos a Cuartos de Final.

Con todo esto, las cuotas de Caliente.mx indican que una victoria de los Guerreros paga -138, mientras que una victoria de los Felinos tiene una cuota que paga +375.

Por último la cuarta fecha finaliza el domingo 2 de febrero, con el único duelo entre Toluca y Cruz Azul a partir de las 12:00 horas, donde veremos a un cuadro cementero con la necesidad de ganar para no quedar relegados en la tabla, ya que sólo tienen tres puntos producto de una victoria y dos derrotas.

Según los momios de Caliente.mx, de ganar Cruz azul la cuota es de +160, mientras que un triunfo de Toluca tiene una cuota de +187.

Debes tener en cuenta que todas las que se muestran en este artículo corresponden al momento de su redacción, por lo que eventualmente pueden cambiar hasta el inicio del partido.

