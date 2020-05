Quién es Axel Bierbaum, el preparador físico de Atlas despedido por Rafael Puente

El coronavirus no da tregua en México y todavía no hay información sobre el regreso del futbol. Por eso, los jugadores de los respectivos equipos continúan en sus hogares realizando trabajos físicos para no perder el ritmo y esperar, en la mejor forma posible, la decisión de las autoridades de la Liga MX para volver.

Más allá de que no hay actividad, los directivos no se toman descanso. Algunos aprovechan este receso para empezar a pensar en lo que será el siguiente mercado de pases y otros para tomar drásticas decisiones. Como sucedió en Atlas, que se determinó cesar a uno de los colaboradores de Rafael Puente.

Según la información de PressPort, el timonel de los Zorros dio de baja a su preparador físico. Esto generó un revuelo importante en redes sociales, ya que es un momento muy sensible en el país en cuanto a la situación económica, y dejar a alguien sin empleo es empeorarle aún más su vida.

�� El preparado físico de @atlasfc, Axel Bierbaum quedó destituido de su cargo.



Bierbaum de 66 años de edad, acompañó a Rafael Puente Jr. en todos sus proyectos en el futbol mexicano. pic.twitter.com/EhK0G2y51w — PressPort (@PressPortmx) May 5, 2020

Se trata de Axel Bierbaum. Tiene 66 años y estuvo con el joven director técnico desde sus inicios en Lobos BUAP allá por el año 2016. Además, cuenta con experiencia en otros clubes importantes como lo son América, Cruz Azul, Toluca, Puebla, Morelia, Pachuca y Jaguares de Chiapas.

La situación es un tanto confusa. Se informó su salida de la institución de Jalisco pero aún no se comentaron cuáles fueron las razones. Es decir, es incierto si fue una decisión personal de Puente o si la cúpula de Grupo Orlegi decidió despedirlo para tener un respiro en la cuenta bancaria.

Lee También