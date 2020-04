¿Quién gana y quién pierde ante la desaparición del Ascenso MX?

La polémica estalló dentro del futbol mexicano ante la inminente desaparición de la Liga de Ascenso, pues las opiniones de los expertos no se hicieron esperar y por supuesto de la afición y los más afectados en esta situación: los jugadores y sus familias.

El motivo, desde luego, apunta a los intereses económicos de quienes tenían inversiones en la Liga de Plata, pues las grandes péridas de dinero hacían de este torneo algo insostenible: "La crisis por los números rojos de la mayoría de los clubes se estima en pérdidas de hasta 40 millones de pesos al año", informó el diario El Universal.

"La decisión se ha tomado, eso está claro, empujada por los intereses voraces de un grupo de dirigentes que quieren proteger sus franquicias y su dinero, sin importarles la esencia competitiva del juego del fútbol, en el que tienen que existir siempre el ascenso y el descenso. De paso, también, le han dado un golpe terrible a futbolistas y aficionados. Una verdadera pena", lamentó por su parte David Faitelson, periodista de ESPN.

Con todo respeto y también sin él, pero Yon de Luisa y Enrique Bonilla son un par de “títeres”. Todos sabemos quien mueve los hilos del futbol mexicano. Esos que solo cuidan sus propios intereses, el negocio y los beneficios de unos cuantos… — David Faitelson (@Faitelson_ESPN) April 14, 2020

Y es que más allá de los de pantalón largo, hay un sector beneficiado en el tema deportivo y otro afectado, además de lo deportivo, en lo económico.

¿Quiénes son los afectados?

Los jugadores

Claramente, los más perjudicados son los jugadores que se quedarán sin empleo ante esta decisión, pues a pesar de que habrá una nueva liga llamada 'De Desarrollo', la mayoría de ellos no entraría en planes, pues el proyecto está pensado para preparar a los jóvenes futbolistas, en favor del crecimiento del futbol mexicano y a nivel de Selección.

Y es que serán más de 270 los jugadores que se quedarían sin trabajo, de acuerdo con la declaración de Alfonso Rippa, uno de los representantes de la Liga de Plata en la Asociación Mexicana de futbolistas.

Alfonso Rippa

"Tenía bien planeado la Federación (Mexicana de Futbol) por el tema del Covid19 para aprovechar la situación. 270 jugadores serían afectados", lamentó el jugador de Zacatepec en entrevista para W Deportes.

Tal es la desesperación de los futbolistas por perder su empleo, que ya hasta sus seres queridos, tanto esposas como hijos se han manifestado al respecto, pidiéndoles a las autoridades reflexionar acerca de su decisión, la cual dejaría a sus familias sin ingresos económicos.

La afición

Ante este tipo de decisiones sobre el escritorio, los que siempre salen perdiendo son los aficionados, pues de la noche a la mañana se les arrebata el sueño de ver a su equipo en el Máximo Circuito, e incluso ahora, hasta se quedarán sin la posibilidad de asistir a un estadio a alentar a su equipo y con la incertidumbre de saber cuál es el futuro de sus clubes.

El futbol de Primera División

Uno de los puntos más polémicos de este suceso es que se eliminaría el ascenso y descenso hasta por cinco años, lo cual, sin lugar a dudas, afectará directamente el espectáculo, pues el peor desempeño de la Liga MX ya no tendrá un castigo, más que el último lugar de la tabla.

“En definitiva, se trata de jugar por al menos seis temporadas sin el temor de perder la categoría. Pero el peligro de ello es caer en la mediocridad porque te puedes tirar a la hamaca y no va a pasar nada. Todas las ligas del mundo entienden que se juegan por categorías. Se gana, se pierde, se sufre, se goza, se llora. Pero hoy hemos visto como se atenta contra la esencia misma del juego”, opinó al respecto el analista, en La Mirada de Faitelson.

¿Quiénes son los ganadores?

“No tengo duda de que esta propuesta no surgió de los equipos del ascenso, esto viene de los equipos de Primera, de equipos que tienen problemas en la tabla porcentual y que desde hace un par de años son los mismos. Es más fácil tapar las malas decisiones y las equivocaciones culpando a la liga de ascenso. No tengo la menor duda que se hizo por intereses particulares, no por el bien del futbol”, fue la declaración de Luis Miguel Salvador, director deportivo de Venados de Yucatán, en entrevista para Mediotiempo.

Es por ello que además de los intereses económicos y particulares de los que ponen el dinero, en el tema deportivo hay varios equipos en la Primera División que se benefician de esta determinación, sobre todo los que al momento ocupaban los últimos lugares de la Tabla Porcentual.

Atlas

Varios dedos apuntan a los Zorros como el gran culpable, pues al día de hoy ocupa el último lugar del cociente, por lo que con el formato tradicional que se mantuvo hasta el año pasado, sería el conjunto rojinegro el ecuadro obligado a abandonar el Máximo Circuito.

"Mira este tipo de decisión va encaminada por equipos de Primera que están expuestos en el tema de abajo, te hablo de un Atlas, en su momento el mismo Veracruz. El interés tiene pies, siempre buscan cerrarlo los equipos de abajo, que están formados por grupos fuertes que tiene intereses", señaló José Luis Higuera para ESPN.

Lee aquí la nota completa.

Chivas

De manera inminente y con los reflectores que por naturaleza acapara un equipo de la grandeza de Chivas, algunas acusaciones ante esta decisión van en contra del Rebaño, pues el único equipo grande que ocupa uno de los cinco últimos lugares de la Porcentual, el 15 de 18, para ser exactos, y sus detractores aseguran que pudo haber 'movido los hilos' para eliminar el descenso y así no arriesgarse a perder la categoría, en lo que sería un hecho histórico.

"Dirán misa, pero la realidad es que asifixiafon a la Liga de Ascenso para proteger al Atlas, Puebla y Morelia (buenos productos para la TV) y por supuesto, X Chivas (aunque ahí no han sido cínicos y sí le invirtieron) Es un retroceso brutal para el desarrollo deportivo", expuso en sus redes sociales Javier Alarcón, comentarista de Imagen Televisión.

Lee aquí la nota completa.

Dirán misa, pero la realidad es que asifixiafon a la Liga de Ascenso para proteger al Atlas, Puebla y Morelia (buenos productos para la TV) y por supuesto, X Chivas (aunque ahí no han sido cínicos y sí le invirtieron) Es un retroceso brutal para el desarrollo deportivo. — Javier Alarcón (@Javier_Alarcon_) April 14, 2020

Querétaro, Juárez y San Luis

Los Gallos, propiedad de Grupo Caliente, que también es dueño de Xolos y Dorados en la Liga de Plata, ocupan el lugar 14 en la tabla de cocientes.

Mientras que los Bravos de Juárez, que llegaron a la Primera División el año pasado al adquirir la plaza de Lobos BUAP, se ubican en el sitio 16 con apenas cuatro torneos contabilizados.

Finalmente, San Luis completa la lista de los últimos cinco lugares al tener el cociente más volátil, pues apenas registra dos torneos en el Máximo Circuito, tras ascender en 2019 en un hecho que marcará la historia del futbol mexicano, al convertirse en el último equipo que consiguió su lugar en la Primera División por la vía deportiva.

Lee También