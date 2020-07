Rafael Baca le pidió transparencia a Uriel Antuna por el episodio de Covid-19

Si bien la actividad profesional del futbol mexicano se puso nuevamente en marcha, hay equipos que aún presentan casos positivos de coronavirus. Uno de ellos fue Chivas que, entre tantos, informó que Uriel Antuna había dado positivo en Covid-19 y era asintomático.

Sin embargo, días después de que eso ocurra, el club de Guadalajara y el jugador entraron en la polémica, ya que a este último se lo pudo ver decaído y con fiebre, de acuerdo a un video publicado en redes sociales por la mujer del elementos. Esta situación, de falta de transparecia, no fue bien vista por jugadores de otros clubes.

"Lo más peligroso es que alguien presente síntomas, no diga nada, vaya a entrenar y pasen los contagios. Es más fuerte, porque tú deberías presentar síntomas también. Lo que le pasó a (Uriel) Antuna no es algo fuera de lo común, puede pasar. No por ser futbolistas o estar siempre entrenando te vas a excluir de presentar síntomas y por eso es que uno debe de ayudar a los clubes y decir la verdad si presentas síntomas", explicó Rafael Baca, futbolista de Cruz Azul, en conferencia de prensa.

"Antuna expuso a su esposa, a su niño, y no quieren ponernos a todos en esta situación, por eso hay que ser transparente. Jugar sirve para la gente, de distracción, para apoyar el quedarse en casa y cuidarse para que volvamos pronto a la normalidad". agregó el elemento de la Máquina.

Cabe mencionar que, luego de las filtraciones de la mujer de Antuna, el hombre del Rebaño Sagrado hizo su descargo, afirmando que era asintomático y que sólo había presentado "un poco de fibre".

