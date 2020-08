Ramón Ramírez dejó de ser el director deportivo de Ensenada por falta de seriedad

Pensando en competir con la Liga de Expansión, y entregar otras alternativas a los jugadores que no tienen espacio en la Liga MX, hace algunos meses se creó la Liga de Balompié Mexicano. Y para eso, las autoridades pensaron en contrataciones de renombre que pudieran ayudar a impulsar la presentación.

Como bien saben todos, Carlos Salcido es el presidente de esta nueva organización y Ramón Morales fue escogido como el director de la Selección de esta competición. Pero Ramón Ramírez, otro histórico de las Chivas de Guadalajara, también fue anunciado con un importante cargo en uno de los equipos.

Cuando la pandemia apareció en el país, Atlético Ensenada FC eligió a Nayarita para ser el director deportivo. "Es un ícono nacional, ha sido un futbolista serio, es una persona muy preparada, capaz, que sentimos que no ha sido aprovechada su capacidad", reveló Antonio García, presidente del elenco de Baja California, a Bolavip cuando se tomó esta determinación.

Sin embargo, el mismo exjugador fue el que anunció su desvinculación cuatro meses después. "Así como anuncié el pasado 22 de abril que con seriedad y responsabilidad me incorporaba, hoy desafortunadamente, por no tener esas condiciones para una correcta gestión deportiva, me veo en la necesidad de hacerme a un lado de esta organización", explicó el Hijo de Tepic en sus redes.

"A pesar de no haber recibido remuneración alguna a la fecha, que aclaro no es la principal causa, la dirección deportiva requiere planeación y trabajo en equipo, pero principalmente seriedad, condiciones que desafortunadamente no se dieron", cerró Ramírez, ampliando más de la razón de su decisión.

Lee También