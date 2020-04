Antonio García y sus sueños más ambiciosos con Atlético Ensenada FC antes del inicio de la LBM

La creación de la Liga de Balompié Mexicano ya es un hecho. Además de la Liga MX, existirá una nueva y accesible opción para los equipos que quieran competir de forma profesional en el país.

Se estima que un total de 20 clubes participarán de la inédita temporada pero hay uno que ya está un paso adelante de todos: Atlético Ensenada FC, que contrató a Ramón Ramírez como director deportivo.

Y eso no es todo. En diálogo exclusivo con Bolavip, Antonio García, presidente del conjunto de Baja California, dio detalles sobre la creación del proyecto y los ambiciosos objetivos a futuro.

Conformar un plantel de jerarquía, contratar a jugadores mexicanos de talla internacional, lograr disputar la Copa Libertadores en algún momento de su historia... ¡y hasta el sueño de tener a Carlos Tevez!

- ¿Por qué el logo de Atlético Ensenada FC tiene un racimo de uvas y un ancla?

- Son cuestiones icónicas de Ensenada. Aquí atraviesa la franja de Calafia que es vitivinícola. Somos productores número uno en el mundo de los mejores vinos que se pueden hacer, por eso el racimo. Y el ancla porque somos un puerto, aquí llegan cinco navíos de turismo muy internacional.

- Ensenada FC es uno de los pocos con registro aprobado para la LBM, ¿cómo surgió la posibilidad de ingresar en dicha competición?

- Por una necesidad. Diez años atrás intenté jugar en la Liga MX, compré dos franquicias (Académicos y Atlante UTN) pero ya conocemos el standard que se está manejando y nos fue imposible. Soy cofundador de la asociación, junto con Rafael Fonseca y Victor Montiel creamos Balompié Mexicano. Lo mío es conformar un plantel y un club, y es por eso que nazco a salir jugando con Atlético Ensenada.

- Siendo parte de las autoridades de la LBM quizás nos pueda decir si se habla de alguna fecha hipotética para el inicio de la temporada.

- La fecha para nosotros es el 18 de septiembre. Confiamos que la pandemia se abra pensando para junio y tendríamos tres meses para armar el plantel. Si no es así, no tenemos una presión por salir en septiembre y podría ser octubre o noviembre. Pero tentativamente es esa la fecha de inauguración.

- Lógicamente estará al tanto de lo que pasó con el Ascenso MX, ¿su desaparición puede favorecer a la Liga de Balompié Mexicano?

- Lo cierto es que es una tristeza cómo se está conduciendo la Liga MX, violando estatutos y reglamentos. Pero nosotros posiblemente podríamos vernos beneficiados. Levantamos la mano y abrimos las puertas para los jugadores que hayan quedado varados en esta situación, sin trabajo. Esperemos que seamos una opción seria, responsable, profesional, de todos los 20 clubes que estamos conformando la primera división para que estos jugadores puedan enriquecer el nivel.

- Una de las noticias que revolucionó las redes sociales durante los últimos días fue la contratación de Ramón Ramírez como director deportivo, ¿por qué él y no otro para ocupar dicho cargo?

- Queremos ser muy respetuosos de todos los que dirigen el futbol mexicano. Ramón es un ícono nacional, ha sido un futbolista serio, es una persona muy preparada, capaz, que sentimos que no ha sido aprovechada su capacidad. Pensamos que podría ser una piedra angular, un fundamento para este proyecto por la metodología que quiere implementar.

- ¿Cómo fue que se dio este contacto con Ramírez? ¿Mostró interés desde el principio o fue difícil convencerlo?

- Tengo una franquicia de Ensenada FC en Los Ángeles. Mi director deportivo es Salvador Romo y lleva una muy buena relación con Ramón. Ahí fue el enlace. No es de ahorita, ya es de tiempo. él tuvo que ser muy meticuloso con la propuesta que le hago. Cuando empiezo a platicar con él ni siquiera habíamos dado a conocer la liga. No fue fácil, tuvimos que haberle presentado un proyecto serio, que sea muy profesional para que pudiera haberse interesado.

- Ya con Nayarita involucrado en el proyecto seguramente se pueda empezar a pensar a futuro. ¿Cuáles son los objetivos a corto y largo plazo que usted piensa para Atlético Ensenada?

- Nuestro primer objetivo es tener un plantel competitivo. Ser un equipo que vaya al frente, alegre, jugando por las bandas con jóvenes. Intentar ser campeones del torneo fundador. A mediano plazo trabajar con chicos de 13, 14 y 15 años en el centro de formación de alto rendimiento para empezar a hacer un semillero y hacer debutar gente en primera división. Estamos buscando construir un sport camping, donde la selección de balompié mexicana pueda albergarse. Buscar una afiliación ante FIFA, que ya tocamos al puerta, ya sabe de nosotros Conmebol y Concacaf. Nos piden regresar en un tiempo y mostrar estadios, patrocinadores, minutos, televisoras, torneos nacionales e internacionales. En un futuro, buscar eso, y participar de la Libertadores como un club sólido.

- Hablaba sobre el armado del plantel, ¿tienen pensado hacer pruebas de jugadores para nutrir a las fuerzas básicas y al equipo de primera?

- Tanto con José Luis Sixtos como Rodolfo Montoya ya comenzamos haciendo un filtro con el futbol amateur. Vamos a hacer convocatorias en el estado de Baja California, seleccionado chicos del sector amateur y posteriormente vamos a empezar a ver jugadores con minutos profesionales para conformar el plantel.

- Ya dieron un golpe quedándose con los servicios de Ramón Ramírez, ¿les gustaría protagonizar otro bombazo contratando a un futbolista de renombre para jerarquizar el equipo?

- Vamos a empezar a platicar con tres jugadores mexicanos de talla internacional. Ojalá podamos conseguir una buena contratación que será un bomba, sin lugar a duda. Todavía no hay nada con ellos y actualmente traen compromisos y no quisiéremos causar una situación.

- ¿Es una opción hacer negocios con equipos de la Liga MX? Es decir, conseguir los servicios de jugadores jóvenes sin minutos.

- Tenemos muy buena relación con los clubes y con la inclusión de Ramón se abren más las opciones. No estamos cerrados a recibir jóvenes que puedan venir a foguearse. Estamos abiertos a la colaboración deportiva. Gente que no ha podido desarrollar arriba de la Sub-20 y Sub-23, les dan las gracias y ellos están buscando un espacio donde jugar, son ellos quienes nos hablan. Nosotros les pedimos de favor que presenten una carta de libertad, ver que hayan quedado libres, es el único requisito. La mayoría son tapados por extranjeros y no saben a dónde ir. Vienen de América, Guadalajara, Pumas, Necaxa, Pachuca y Cruz Azul.

- ¿Hay algún jugador con el que sueñe verlo representando a Ensenada FC?

- Sí, claro, Carlos Tevez. El origen de este futbolista, el perfil que maneja, la condición humana, como a pesar de toda la fama que ha adquirido no ha perdido el piso y la calidad que tiene como jugador... ¡es un pedazo! Sería un sueño que algún día pudiera venir a vestir la playera de Ensenada. Sería como si llegara un Lionel Messi a México. Para mí es uno de los jugadores que de verdad tiene mi respeto y mi admiración, sería un sueño tenerlo aquí entre nosotros.

