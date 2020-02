La victoria por 1-0 del América ante Monterrey estuvo marcada por la incorfomidad de la afición que vio el partido por televisión y que emitió fuertes juicios contra el narrador de Fox, Raúl Orvañanos.

Lo de Fox Sports no es nada nuevo, Orvañanos es una calamidad, además de siempre ser palero del local, pero lo que verdaderamente me parece lamentable son las tomas, es horrible ver un partido en general en esa cadena. — Emm4nueI 3v (@Campechame42) February 23, 2020

"Empieza el partido, ahora a aguantar las narraciones estúpidas de Orvañanos", escribió una usuaria de Twitter en la previa del partido, dando paso a una lluvia de quejas contra el trabajo del ex portero.

Empieza el partido, ahora a aguantar las narraciones estúpidas de Orvañanos y a ver que estupidez se le ocurre a JIRojas. ���� — ����F��️��️❗⭕L��️ �� (@Fabyyalv) February 23, 2020

Mientras algunos se burlaban de las frases supuestamente repetidas del narrador del partido, otros directamente lo acusaron de ser localista y estar de lado de los Rayados.

Las narraciones de Raúl Orvañanos son lamentables y MUY localistas. Una vergüenza. — "El Jefe" Águila (@ElJefeAguila) February 23, 2020

Hubo algunos que se tomaron la situación con algo más de calma, sugiriendo cortar por lo sano y silenciar la transmisión televisiva.

Orvañanos Narrando:



Y llega “este jugador de Monterrey” y ¡huy! pues ustedes vieron que paso, Increíble jugada



(Narraciones no aptas para invidentes, no sabrian ni que chingados paso) — Bosh999������ (@alexcruz999) February 23, 2020

Orvañanos no respondió a los cientos de mensajes que le cayeron luego de que tuiteara el resultado del partido, oportunidad que la afición del América no desaprovechó para continuar encarándole que su trabajo no les pareció suficiente.

Con un gol de Luis Fuentes, el @ClubAmerica venció 1-0 a @Rayados



�� Guillermo Ochoa tuvo una destacada actuación.



Aquí la diana del gane ⬇️

pic.twitter.com/PjEp9g1E2w — Raúl Orvañanos (@RaulOrvananos) February 23, 2020

