Reto viral: debes hallar el globo entre las pelotas de playa

Durante lo que está siendo la pandemia mundial del covd-19, una gran cantidad de personas se han sumado a los famosos "retos virales" en la Internet. Las personas, debido a tener que estar encerrados y alerta por el virus, se quedaron en casa intentando resolver desafíos visuales.

Desde Bolavip, te traemos un nuevo reto, ¿estas listo? Consiste en hallar un objeto, el cual se encuentra escondido dentro otros muy similares, pero que son diferentes. Te invitamos a encontrar un globo aerostático, perdido entre pelotas de playa. Tienes 10 segundos para resolver el problema.

IMAGEN COMPLETA

Llegó el momento de la verdad absoluta. Aquí debajo te dejamos la imagen completa, y verás que no era tan fácil como pensabas. De todas maneras, no quiere decir que sea imposible. Confía en tí y en tus habilidades, ¡vas a lograrlo!

SOLUCIÓN DEL DESAFÍO

Queremos contarte que, si has llegado hasta aquí, es porque has superado el desafío. Has encontrado el globo aerostático. Aunque también es probable que no hayas cumplido con el tiempo. Si es así, quédate tranquilo: muchas personas no han logrado el objetivo. En la imagen debajo, te mostramos dónde estaba escondido el globo.

Lee También