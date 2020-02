En la jornada de hoy, Inter Miami por fin oficializó el fichaje de Rodolfo Pizarro y el futbolista brindó varias entrevistas comentando sus sensaciones.

El exatacante de Rayados, en su charla con TUDN, habló sobre el mal manejo de su salida de la institución Regiomontana y lanzó una crítica.

"Creo que al final se complica todo, siento que Monterrey complicó todo. Sabíamos que se iba a dar tarde o temprano y se fue alargando y alargando. Me hacen ver mal a mí cuando ya estaba todo dicho", señaló el jugador.

Más adelante añadió: "Me quedo con lo que dijo el 'profe' (Diego Alonso), con la estrella que más brilla, con la Concacaf, es el título más importante de Rayados. Si no ganábamos esa final no sé que hubiera pasado con Rayados, no sé si nos hubiéramos podido levantar".

"Estuve hablando con Matías Almeyda, con su cuerpo técnico. Luego con Tata Martino, también lo contacté para tomar una decisión y él me dijo que tranquilo, que viniera acá, que el conocía mucho esta liga, que le gustaba mucho, que era muy física, que estaba a la par de la Liga MX", confesó Piza.

Por último, aclaró: "Sentía que era una oportunidad estar acá en Miami, que me iban a ver más (en Europa), que iba a estar más en foco y por eso tomo esa decisión. El tiempo dirá (quién tiene la razón)".

