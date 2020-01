Desde que Guido Rodríguez se marchó a Real Betis en búsqueda de su sueño europeo se han mencionado infinidad de nombres posibles para reforzar el puesto que el argentino dejó vacante. Sin embargo, todo indicaba que Robert Piris da Motta sería su reemplazante.

A pesar de que la negociación estaba cerca de concretarse, América no llegó a un acuerdo con Flamengo y, finalmente, no se hará la incorporación del volante defensivo paraguayo de cara al Clausura 2020 de la Liga MX.

"Ha sido un miércoles de no muy buenas noticias para los azulcremas. Se cayó la negociación por Robert Piris da Motta. De último momento. El paraguayo no llegará al Nido", afirmó el reportero Gibrán Araige para TUDN.

Tampoco avanzarán por la opción que tenían desempeñándose en el Preolímpico Sub 23 Sudamericano: "No será tampoco Nicolás Acevedo, que no fue del gusto de la directiva".

Es decir que todos los cañones apuntan a Renato Tapia, el centrocampista peruano de 24 años que actualmente milita en Feyenoord de la Eredivisie.

