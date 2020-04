"Se pierde un poco la motivación": Palermo critica la desaparición del Ascenso MX

El pasado 14 de abril, y debido a la contingencia por la pandemia mundial de coronavirus, la Liga MX decidió dejar de tener ascenso y descenso durante 5 años, dando paso a la creación de una liga de desarrollo en busca de más oportunidades para los jóvenes futbolistas. La decisión fue duramente criticada tanto por aficionados como por históricos del fútbol, como Marín Palermo, el Titán.

"Quizás se pierde un poco la motivación para los equipos que van a jugar en esa categoría, que no tengan la posibilidad de ponerse objetivos importantes en esto de poder crecer y jugar competitivamente con los equipos de Primera División, en esto de que no lo van a poder hacer es como poco incentivo, poca motivación para el jugador", aseguró el argentino a AS México, quien además reveló que su preocupación conlleva un motivo personal:

"Mi hijo está allá, jugando ya las últimas instancias del torneo para ver si se definía la Liguilla y poder ascender, obviamente que eso ahora dejó de ser esa posibilidad y no se sabe que va a pasar con la situación en ellos. Está esperando la opción de ver que va a pasar con el equipo de Coyotes, si van a tener la opción de ascender o no, y en esa conformación del plantel ver la posibilidad de poder quedarse ahí. Es un poco incierta su situación porque no sabe más que nada que pasará con el club a donde pertenece", aseguró.

"Dependiendo de eso se verá si en esta reglamentación que habrá de mayores de 23 años pueda entrar en esos cupos o de los extranjeros. En base a eso tomaremos una decisión, si no hay chances de poder quedarse ahí en México pues regresarlo a la Argentina. Ojalá y podamos encontrarle un lugar porque está muy cómodo y contento en México y que estaba haciendo una campaña muy buena en Tlaxcala", comentó el trasandino.

Palermo se encuentra en La Plata pasando la cuarentena debido a la pandemia por coronavirus, pero muy atento a las noticias del balompié azteca, en especial las que tengan que ver con el Ascenso MX y el futuro de su hijo.

