"Carlos Vela no tiene disposición total con la Selección de México": Gerardo Martino

La Selección Sub-23 de México accedió a la gran final de Preolímpico de Concacaf y se ganó un lugar en los siguientes Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Ahora, con el correr de los próximos meses, Jaime Lozano deberá definir a la nómina que viajará al continente asiático para representar al país, y no solo a los jóvenes sino también a los tres refuerzos mayores para jerarquizar al plantel en la cita internacional.

Se habló de futbolistas como Raúl Jiménez, Carlos Salcedo, Guillermo Ochoa, Hirving Lozano y Chicharito Hernández, entre tantos otros, pero también de Carlos Vela. ¿Existen chances reales de que el futbolista que actualmente está en la Major League Soccer de los Estados Unidos puede ser convocado?

En conferencia de prensa virtual, antes del encuentro amistoso ante Costa Rica en Austria, Gerardo Martino fue tajante con su respuesta. Sin descartarlo, porque él no tendrá la determinación para el armado del plantel del combinado olímpico, evidenció su falta de compromiso con el equipo Mayor del Tri...

"Lo que sí dije en el caso de Carlos Vela, y ya lo dije hace mucho tiempo atrás, es que cuando uno está a disposición de Selecciones está a disposición de todas. No se puede estar a disposición de una sí y de otra no. Me parece ilógico recurrir a un futbolista que no tiene disposición total para vestir la camiseta de la Selección en la amplitud de la palabra", comentó el entrenador argentino frente a los micrófonos.

"No soy el jefe de Jaime Lozano, ni mucho menos. Soy un colega de él, circunstancialmente dirijo a la Selección Mayor y él a la Olímpica, pero yo no soy quien le da órdenes, ni mucho menos. En todo caso, tendremos conversaciones futbolísticas. Lejos de mí está ponerme encima de su situación", agregó.

Lee También