"Se te viene toda la niñez": Johan Vásquez palpitó el clásico entre México y USA

La Selección Sub-23 de México se impuso ante República Dominicana y Costa Rica en las primeras jornadas de la fase de grupos del Preolímpico de Concacaf. Pero ahora, para asegurar el liderazgo, los conducidos por Jaime Lozano tendrán que sortear la última prueba de fuego antes de la semifinales.

El rival de este miércoles 24 de marzo, a partir de las 19:30 horas del centro de nuestro país, será Estados Unidos. Ambos combinados juveniles se verán las caras en el Estadio Jalisco con la clasificación a la siguiente instancia asegurada, pero con la responsabilidad de ganarse el primer puesto de la zona.

"La verdad, somos conscientes de que es una Selección que ha hecho las cosas muy bien. Hoy estamos clasificados pero algo que nos mantiene alerta aún es que vamos a enfrentar a un país fuerte y no podemos bajar la guardia. No podemos estar pensando en las semifinales. Lo importante es seguir manteniendo el buen juego y demostrarlo", comentó Johan Vásquez en conferencia de prensa virtual.

El defensor de Pumas UNAM, además, resaltó la competencia entre ambas naciones: "Hay una rivalidad muy grande y la verdad, en mi casa, es la primera vez. Se te viene toda la niñez que viviste. A mí me tocó ver muchos clásicos de chico y se siente bonito esto. Tengo un compañero, Sebastián Saucedo, que me habla cosas muy buenas de su Selección y yo de la mía. Será un partido de orgullo y pasión".

México buscará la victoria en el Jalisco

En la misma rueda de prensa, Jaime Lozano tomó la palabra y explicó la situación que intentará lograr el Tri Sub-23: "Queremos ganar porque la lógica te dice que te tocaría un rival no tan duro del otro grupo, una semifinal no tan complicada. A nosotros nos corresponde salir a jugar mejor que contra Costa Rica y después, el resultado puede ser favorable o no, eso muchas veces no depende de merecerlo".

