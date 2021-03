¡México lo contactó! FMF visitó a Luka Romero en España para tentarlo

Ante las posibilidades concretas de representar a España o México, Luka Romero siempre se mantuvo firme en su determinación. El deseo del futbolista que actualmente milita en La Liga 2 con Mallorca es vestir los colores de Argentina, aunque reveló los esfuerzos que hicieron en la FMF en el último tiempo.

"Vinieron aquí a Mallorca. Me pone contento que vengan de México a España. Fuimos a un restaurante y me platicaron cómo sería la situación con ellos", confirmó el elemento de 16 años, en una entrevista con Goal, evidenciando los movimientos de la directiva del Tri para poder tentarlo y conseguir su 'sí'.

El mediocampista ofensivo con procedencia de Victoria de Durango confesó que no mantiene recuerdos del país azteca, pero sí le gustaría empezar a vivirlos: "No me acuerdo de nada porque estuve ahí como tres o cuatro meses. Me gustaría ir allí y así conocer cómo es la cultura del país en el que nací".

En la temporada 2020/21 de la Segunda División de España, Luka Romero sumó 678 minutos en 10 encuentros. En ese lapso de oportunidades, le marcó un doblete al Club Deportivo Llosetense.

