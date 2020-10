Fano sobre Lapadula: "Las posibilidades se presentan una sola vez, pero Gareca decide"

Era inicios del 2016 cuando se empezó a especular una posible convocatoria de Gianluca Lapadula a la selección peruana. Ricardo Gareca se reunió con el delantero en Italia, pero Gianluca no aceptó la oferta. Años después sería convocado por Italia y diría que rechazó al Perú debido a su compromiso con el Pescara, equipo con el que logró ascender a la Serie A.

Uno de los primeros jugadores que mostró su negativa con el llamado de Gianluca Lapadula, fue Johan Fano, exdelantero de la selección peruana, que argumenteba: "La Federación Peruana de Fútbol no le puede estar rogando tanto a un jugador para que juegue por la selección peruana. Es sí o no. Para ponerse la camiseta de un país no se le puede estar mendigando nada a nadie".

Cuatro años después de la reunión de Ricardo Gareca y Lapadula, La FPF confirmó que tuvo comunicación con el delantero italiano de madre peruana, quien solo espera su DNI y pasaporte peruano para poder ser convocado por Gareca en caso lo decida con su comando técnico.

Johan Fano, ahora trabajando como asistente técnico de Rionegro Águilas de Colombia, habló sobre la cercana opción de Lapadula vistiendo la blanquirroja: "Para mí existe el blanco o negro, las posibilidades en la vida se presentan una sola vez. Pero el único que puede tomar la decisión es Ricardo Gareca y su comando técnico, yo tengo un respeto profundo por todos. Pero se está haciendo una novela, donde está hablando gente que nada tiene que ver, hasta un ministro salió a hablar", dijo en entrevista a Ovación.

Fano, recordado por el gol a Argentina en el último minuto, también se refirió a la falta de gol de Raúl Ruidíaz en la selección peruana: "En la Selección quisieramos tener a ese Raúl de los clubes, se han escuchado muchas críticas, de la gente, del propio periodismo, cada uno tiene su punto de vista, pero en la selección no se le ha podido abrir el arco, ojalá que pueda repetir el rendimiento que tiene en los clubes por el bien de la selección".

