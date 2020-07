Sin emisora: Santos Laguna es el único club que aún no arregló con Fox Sports

Cada vez falta menos para el comienzo de un nuevo torneo, luego de lo que fue el parón del futbol durante cuatro pases, por la pandemia del Covid-19. Entre varias cuestiones a definir antes del inicio de la actividad, se encuentran los contratos de los clubes con las empresas emisoras de los partidos.

Si bien algunos de ellos tardaron más en arreglar sus nuevos vínculos, hay uno solo que todavía no definió su situación: Santos Laguna. Su dueño, Alejandro Irarragorri, no acepta la rebaja salarial que le ofrece la empresa de televisión.

"Resulta que la gente de Disney, encargada de mantener los compromisos de Fox Sports, negoció con los clubes los problemas ante los problemas económicos, bajaron tarifas, pusieron fechas de de pago y llegaron a un acuerdo. Ya despositaron, menos a un club que no cede: Santos", reveló Francotirador de Récord.

"Me cuentan que la desesperación financiera de Alejandro Irarragorri ha llegado a tal nivel que ya rompió hasta la buena relación 'editorial' con Fox Sports y que no está dispuesto a ceder en el tema de los centamos. Es el único que no se ha arreglado para los pagos", agregó el columnista deportivo.

Así las cosas, a la espera por definir qué empresa se encargará de la transmisión de sus partidos, los dirigidos por Guillermo Almada se prepraran para debutar en el Guard1anes 2020, el sábado 25 de julio, ante Cruz Azul, desde las 21 horas.

