"Son sensacionalistas": Jaime Duarte tuvo picante intercambio con conocido diario

Jaime Duarte, actual entrenador de las divisiones menores de Alianza Lima, usó su cuenta de Twitter para aclarar una supuesta declaración que se le fue atribuida por un conocido diario peruano en su página web.

"Jamás di una Entrevista al Diario Libero. Nunca me referí a ningún jugador de Alianza Lima. Vea la nota. No dice nombres. Líbero me apena por Carlos Salinas el director, el pagará pato", escribió Duarte en sus redes sociales acompañado con una captura de un chat de WhatsApp.

Jamás di una Entrevista al Diario Libero... Nunca me referí a ningún jugador de Alianza Lima... Vea la nota... No dice nombres... Libero me Apena por Carlos Salinas el Director, el pagará pato. pic.twitter.com/n8KJjbZobk — Jaime Duarte (@JaimeDuartePeru) October 2, 2020

Minutos después de su mensaje, el también exjugador y mundialista con la selección peruana dio a conocer que el diario se había disculpado por el error.

Alianza Lima se prepara para su partido ante Deportivo Llacuabamba por la fecha 15 del Torneo Apertura. Mario Salas no contaría con Alberto Rodríguez, Leao Butrón ni Beto da Silva, debido a lesiones.

Alianza Lima se ubica en la decimotercera ubicación con 18 puntos, lejos del único líder Universitario de Deportes. Los íntimos ya están eliminados de la Copa Libertadores, pero todavía cuentan con opción de clasificar a la Copa Sudamericana 2020.

Lee También