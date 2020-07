"Su fanatismo por el América frenó su carrera": Javier Aguirre sobre Raoul Ortíz

Javier Alarcón, comentarista en Imagen Televisión, platicó con Andrés Vaca hace apenas unos días acerca de la poca suerte que ha tenido Raoul Ortíz, quien ya no trabaja más en Televisa Deportes debido a su exagerado fanatismo por el conjunto de Coapa, factor que no lo dejaba ser objetivo en sus comentarios.

"Al Pollo le ha costado más el camino, ya se da otro tema, a mí me parece que el chavo que tiene talento y ha tardado un poco por diferentes razones, yo se lo he dicho quizá demasiado inconsciente de su americanismo, creo que sí se desborda El Pollo, pero en fin es un gran chavo, que no se desespere", señaló.

Y agregó: "El Pollo es un buen narrador tendrá que entender que no le puede justificar todo al América, porque creo que sí le gana esa parte; entonces de pronto se va al otro lado para demostrarlo, pero es muy bien tipo".

De todas formas, Javier cree saber por qué le pasó todo esto al Pollo Ortíz. Así se lo contó a Vaca: "Una vez, un maestre me dijo que cuando aparecen los jóvenes y empiezas a narrar y empiezas a opinar teniendo 19 o 20 años, la gente dice te tienes que ganar esa autoridad, y en general caen muy mal que empieces a hacer juicios de valor tan contundentes siendo tan joven y tan nuevo, la audiencia espera que te ganes ese reconocimiento con el tiempo, yo creo que eso le pasó al Pollo que empezó a hacer juicios muy contundentes".

Tras su salida de Televisa Deportes (hoy TUDN), Javier Alarcón fue contratado como narrador y comentarista para Fox Sports Estados Unidos.

Lee También