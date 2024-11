Es el capitán de la Selección Peruana así no nos guste como está jugando ahora mismo. Paolo Guerrero hoy más que nunca tomó esa referencia absoluta y dejó frases bastante picantes de cara a lo que se vendrá en el año siguiente. El estilo de juego para el ídolo nacional falló ante Argentina , quien nos superó desde un principio, pero con un poco más de intención y espíritu competitivo, se pudo forzar algo mejor. En sus palabras, indirectamente nos damos cuenta como señala a un gran responsable.

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre el estilo de juego de la Selección Peruana?

Paolo Guerrero charló con Movistar Deportes desde La Bombonera, y precisó que la forma de jugar, quizás no fue la correcta: “La presión de ellos en el medio campo fue intensa, pero podíamos jugar más, lanzar más, yo quedaba mano a mano, hacía la gambeta para que me tiren una pelota, pero nada. Eso es lo que me deja pensando. Nos faltó atrevimiento, ser más conchudos y que la bola corra. Podíamos crearle más situaciones, porque quedaban mal parados. A veces perdíamos mucho la pelota. Podíamos tenerla más y no solo correr detrás de la pelota todo el tiempo”.

¿Jorge Fossati es el responsable del rendimiento de la Selección Peruana?

Para el delantero de Alianza Lima , indirectamente le echa la responsabilidad a Jorge Fossati por la forma en cómo se planteó el duelo ante Argentina : “No sé si me sentí solo, pero podía tener más de situaciones. Por lo menos ponerme a competir a velocidad con los defensas de Argentina. Me la tiraron poco y me quedé sin jugar, me quedé con esa espina, sin haber podido hacer algo más. (…) No creo que estemos afuera, todo puede pasar, a la selección peruana no se le puede dar por muerta, ya hemos revertido situaciones”.

Contra la selección campeona del mundo, se debió intentar algo más, precisó Paolo Guerrero. Pero de igual manera respaldó a todos los jugadores que defendieron la camiseta de La Blanquirroja ante un rival tan complicado. Quien para él, fue beneficiado en pasajes del enfrentamiento: “En lo físico estuvimos a la par, pero es difícil cuando el árbitro nos condiciona. A nosotros nos empujaban y no cobraba nada, pero a Messi lo tocabas con un dedo y cobraba todas. Si ves las que tuvieron son de pelota parada”.

Paolo Guerrero contra Argentina. (Foto: IMAGO).

¿Paolo Guerrero se retiró oficialmente de la Selección Peruana?

Dentro de su malestar, también queremos recordar como dejó la pelota picando sobre su futuro. El Depredador no sabe si volverá a jugar en la Selección Peruana, porque entiende que su edad y rendimiento está para otro tipo de exigencias. Complicada situación la que avizora en ese sentido: “Hoy por hoy no puedo decir si seguiré jugando con la selección, pero no soy un cobarde, nunca voy a abandonar el barco, siempre voy a estar para mis compañeros. Apoyo a muerte a mi país y a la camiseta”.