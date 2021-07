HOY | MINUTO A MINUTO EN VIVO | Surinam y Guadalupe se despedirán de la Copa Oro 2021 cuando se midan en el BBVA Compass Stadium de Houston, Texas, en la última fecha del Grupo C. El duelo entre las dos selecciones, que ya no tienen posibilidades de avanzar de ronda en el certamen continental, se podrá seguir EN DIRECTO desde Surinam por Concacaf Go y Concacaf Official App y desde Guadalupe por FlowSports.

Sigue el MINUTO a MINUTO del partido EN VIVO y EN DIRECTO

Surinam no consiguió prevalecer en la zona y fue eliminado de manera prematura en su primera participación en la competencia continental. Por un lado, perdió 2-0 ante Jamaica en su presentación en el certamen, mientras que cayó 2-1 frente a Costa Rica en la segunda fecha. En consecuencia, se ubica cuarto y no tiene posibilidades de avanzar de ronda.

Guadalupe, por su parte, tampoco logró resultados positivos en su cuarta aventura en el torneo que organiza Concacaf. Hasta el momento, fue derrotado 3-1 por Costa Rica en su debut y, más tarde, fue superado 2-1 por Jamaica. Por lo tanto, se encuentra en el tercer lugar del grupo y no podrá clasificar a los cuartos de final a pesar de que gane en el tercer capítulo.

Surinam vs. Guadalupe: ¿cuándo y a qué hora juegan por la Copa Oro?

El duelo se llevará a cabo HOY, martes 20 de julio, en el BBVA Compass Stadium de Houston, Texas.

Horario por país

Argentina: 20.00

Brasil: 20.00

Chile: 19.00

Colombia: 18.00

Costa Rica: 17.00

Ecuador: 18.00

Estados Unidos: 16.00 PT y 19.00 ET

Guadalupe: 19.00

Honduras: 17.00

Jamaica: 18.00

México: 18.00

Panamá: 18.00

Perú: 18.00

Surinam: 20.00

Surinam vs. Guadalupe: ¿dónde ver el partido por la Copa Oro?

El cotejo será transmitido EN DIRECTO por distintos canales de TV o plataformas, según la región o país.

Canales por país o región

Surinam: Concacaf Go y Concacaf Official App

Guadalupe: FlowSports

Estados Unidos: FOX Sports App, Fox Sports 2, Univision NOW, Foxsports.com y Galavision

Internacional: Concacaf Go y Concacaf Official App

México: TUDN

Países del Caribe: FlowSports