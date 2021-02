"Solo con André-Pierre Gignac, Tigres no le ganará a Palmeiras": Paco Villa desafió a Enrique Borja

Tigres UANL logró el objetivo de avanzar a las semifinales del Mundial de Clubes de Qatar, para así enfrentarse al Palmeiras, vigente campeón de la Copa Libertadores de América. El resultado fue 2-1 ante el Ulsan Hyundai de Corea.

Lo cierto es que el conjunto Felino dependió de la capacidad goleadora de su emblema, André-Pierre Gignac, quien igualó el partido cuando los Universitarios perdían 0-1 y luego marcó el tanto de la victoria definitiva.

Al respecto de las posibilidades del conjunto Regio en el Mundialito, la mesa de TUDN se encendió con opiniones contrapuestas entre Enrique Borja y Paco Villa.

"Me gustó la reacción. Les meten un muy buen gol y en lugar de precipitarse y desesperarse como ha pasado en el campeonato, tiene los jugadores de calidad, de capacidad, como en el caso de Gignac adelante, Guido en el medio y Salcedo en la defensa, más Nahuel que ataja el primer tiro", destacaba el ídolo de Club América.

Sin embargo, Paco Villa opinó lo contrario al considerar que Tigres depende del Bomboro y que de esa manera no lograría vencer al conjunto brasileño.

"No, no, no. Con Gignac nada más no van a poder vencer al palmeiras. Con Gignac te alcanza para ganar partidos en la Liga MX, algunos juegos en la Liguilla del futbol mexicano o para vencer a los coreanos, pero para derrotar al Palmeiras no te alcanza", argumentó.

Pero Borja estaba convencido: "Tigres está armado, está completo, está con una banca para voltear en cualquier momento, por eso siento que pueden ganar"

