Plantel de Tigres no imagina a Miguel Herrera como sustituto de Ricardo Ferretti

Ricardo Ferretti confirmó que no seguirá en Tigres UANL una vez que finalice el Guard1anes 2021 y la danza de nombres comenzó a hacerse presente más fuerte que nunca. Entre aquellos que suenan para reemplazar al Tuca se encuentra Miguel Herrera, aunque en la plantilla no lo imaginan.

El Piojo quedó en condición de entrenador libre tras su estadía en el Club América, equipo donde logró formar una identidad. Además, Herrera supo ser el técnico de la selección de México en el Mundial 2014, donde llegó hasta los cuartos de final. El currículum habla solo y por eso es que es el principal candidato para suceder a un histórico como Ferretti.

Sin embargo, el exentrenador del América no es visualizado por los jugadores Felinos, por lo menos después de las informaciones que trascendió ESPN el último miércoles. El medio citó algunas frases de una “voz respetada del equipo”, donde las mismas no dejarían dudas.

Miguel Herrera no llegaría a Tigres UANL según jugadores

“’No va ser el ‘Piojo’ (Miguel Herrera), eso sí les digo, no va ser él’, afirmó una de las voces más respetadas del equipo. ‘¿Tú ya sabes quién va ser?’ Le preguntó otro elemento, y el mismo jugador se limitó a responder: ‘¡Solo estoy seguro que no va ser Miguel!’”, informó el medio, quien no reveló quién es el jugador en cuestión.

No hay dudas que las informaciones de los jugadores pueden ser importantes, pero las mismas están lejos de ser determinantes. El Piojo sigue siendo opción para llegar a Tigres UANL y la situación se terminará de definir una vez culminado el Guard1anes 2021.

