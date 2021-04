Tigres UANL podría tener dos bajas o más en el Clásico Regio ante Rayados

Tigres UANL se prepara para enfrentar a Rayados de Monterrey en el Clásico Regio de la Liga MX, este sábado 24 de abril en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada 16 del Guard1anes 2021. Y el entrenador Ricardo Ferretti enfrenta un problema para conformar la alineación debido a una baja concreta y otra posible, además de algunos tocados.

La semana empezó con dificultades para el Tuca en el entrenamiento del conjunto Felino de este lunes. Por un lado, la institución dio a conocer un parte médico en el que anuncia que Jesús Dueñas será operado debido a una lesión en el tobillo izquierdo. Una inestabilidad en dicha zona demanda que el lateral pase por el quirófano. ¿El tiempo de recuperación?, dependerá del resultado y la respuesta física.

Por su parte, Luis 'Chaka' Rodríguez volvió a las prácticas después de dos semanas de diferenciado, pero apenas pudo realizar trotes, lo cual lo pone en duda para el encuentro en la Sultana del Norte debido a la falta de ritmo. Entre el miércoles o jueves podría definirse su suerte para el fin de semana.

Ante esto, el estratega del equipo Universitario podría tener que repetir los tres centrales utilizados en el juego ante Pumas UNAM, con la inclusión de Javier Aquino como carrilero en el sector ante la posible ausencia de un lateral derecho natural.

Otros tocados en Tigres UANL

André Pierre Gignac no inició la semana de entrenamientos con normalidad: realizó terapia y algunos ejercicios de gimnasio, debido a que terminó con molestias tras el último duelo. Según Once Diario, no pasa de la precaución, y no sería para preocuparse.

Por su parte, Luis Quiñones y Nicolás López realizaron regenerativos por fuera del equipo. El Diente sufrió ante Pumas un golpe en su muslo izquierdo que lo obligó a salir de la cancha; pero ninguno estaría ausente ante el clásico rival.

Diente López aclaró por qué salió del campo. Foto: @Nicolopezoficial

