Con un empate ante Atlético San Luis en condición de local y una derrota ante América en el Estadio Azteca, el inicio de Tigres UANL en el Clausura 2020 de la Liga MX no fue el esperado. Sin embargo, siempre le costaron los comienzos al equipo de Nuevo León.

Es por eso que, para contrarrestar esta situación, la directiva comandada por Miguel Ángel Garza está interesada en fichar un delantero importante. Sí, uno de esos que salen al campo de juego con bronca a intentar convertirte desde el minuto cero.

Pero actualmente, y aunque algunos lo nieguen, los Felinos no tienen la economía necesaria para desembolsar una buena cantidad de dinero e ir en búsqueda de una figura de primer nivel que tanto precisan.

De hecho, y según reveló Toque Filtrado, hay dos jugadores a los que se les busca acomodo hace un tiempo para mover la plantilla de Ricardo Ferretti y, así, generar nuevos ingresos.

"Los tiempos de chequera abierta en los Felinos se acabaron desde hace mucho, por lo que tendrán que aguantarse con Enner Valencia y Eduardo Vargas si no logran acomodarlos, ya que no hay dinero para ir por otro elemento. Mientras no los vendan, no pueden complacer al Tuca", aseguró la columna del reconocido sitio Mediotiempo.

