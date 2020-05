Tito Villa confesó que no podía soportar las exigencias de Ferretti en los entrenamientos con Tigres

Emanuel Villa vistió la piel de Tigres entre 2013 y 2014. El argentino había tenido buenas experiencias en el futbol mexicano: había jugado en Atlas, Tecos, Cruz Azul y Pumas. En el único club en el que no había rendido muy bien era con el elenco auriazul. Sin embargo, los Felinos lo sumaron y depositaron la confianza en él.

El goleador no tuvo el rendimiento más esperado por los aficionados. Pues protagonizó una primera etapa muy buena, pero luego su nivel fue disminuyendo poco a poco, al punto de que en 2015 arribó a Querétaro, donde logró recuperar la identidad goleadora que lo caracterizaba.

Tito Villa, durante una práctica con Tuca Ferretti.

¿Qué le ocurrió a Villa durante su paso por los Tigres? En una entrevista que le concedió a RG La Deportiva, con Jesús Barrón y Luis Fernando, el ex atacante reveló: “A pesar que el primer semestre fue muy bueno, la etapa de Tigres fue la más dolorosa de toda mi carrera por todos los atenuantes que me tocaron vivir. Yo le atribuyo mi fracaso a que cuando me lastimo la pantorrilla, se me empieza a acentuar el problema que traía en la espalda. Yo traía una vértebra fuera de lugar".

Incluso, Tito dejó en claro que las duras prácticas con Ferretti le jugaron una mala pasada: "Ese tema me empieza a acentuar muchísimo, en gran parte, por la metodología de entrenamiento del ‘Tuca’. Para mis características y para el problema que yo traía, no me ayudaba a controlar esas dolencias que yo traía. Siempre tenía una molestia”.

"Yo le dije al Tuca que me regulara los entrenamientos hasta que me pueda poner bien o realmente no iba a poder tolerar. Fue eso lo que me mató. Nunca pude tolerar la metodología del Tuca", agregó Villa, quien todavía lamenta aquel difícil momento que le tocó pasar.

Lee También