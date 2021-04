¡Todo mal! Gignac denunció el uso de su imagen para hacer publicidad

André-Pierre Gignac se mostró muy enojado debido a que se está utilizando su imagen para realizar campañas políticas. Sin dar nombres, ni mencionar a nadie, el delantero de Tigres UANL envió un mensaje a través de sus redes sociales.

"Supe que anda una publicación política usando mi imagen. Eso se hizo sin mi participación y sin mi permiso. Son temas que evito pues ustedes son los que tienen que decidir sobre política. Siempre he mantenido distancia sobre esos temas que no me corresponden. Los conozco personalmente a casi todos, y ellos saben que yo no participo en este tipo de cosas", escribió en su cuenta oficial de Twitter.

El próximo 6 de junio, en Nuevo León habrán elecciones habrá votaciones para elegir al nuevo gobernador, a los alcaldes de los 51 municipios que conforman el Estado, y 42 diputados estatales. De todas maneras, a pesar de no dar nombres, se trata de Samuel García, quien utilizó la imagen del atacante para hacer campaña.

Gignac denuncia la utilización de su imagen para campaña publicitaria. Jam Media

Por otra parte, se sabe que Gignac no se mete en temas políticos y está enfocado en en el fútbol y remontar la mala temporada que están realizando bajo las órdenes de Ricardo Ferretti.

Los felinos se encuentran ubicados en el noveno lugar de la tabla de posiciones, y de momento ingresarían a la zona de repechaje para pelear por el título. En su próxima jornada se verán las caras con los Pumas UNAM, quienes vienen en la zona baja también.

