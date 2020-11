Felipe Ramos Rizo expuso un penal no cobrado para Toluca en el cierre del juego

A partir del doblete que marcó André-Pierre Gignac todo fue cuesta arriba para Toluca ante Tigres UANL. Sin embargo, y contra todo pronóstico, los conducidos por Carlos Adrián Morales fueron en búsqueda de la remontada en el Estadio Universitario de Nuevo Léon gracias al empuje de Rubens Sambueza.

Gracias al dueño del brazalete de capitán, la institución mexiquense llegó al descuento, y desde ese momento todo fue para los Diablos Rojos. Generaron situaciones de peligro para sonrojar a Nahuel Guzmán en la portería de los Felinos y hasta pusieron en duda un posible penal en tiempo de descuento.

A los 93 minutos, Luis Rodríguez cabeceó el balón dentro del área de los regiomontanos y ese impactó sobre uno de los brazos de Carlos Salcedo. El árbitro Fernando Hernández paró el encuentro para que los encargados del VAR revisaran la jugada pero, finalmente, determinó por dar la continuidad.

Penal que no sanciona Fernando Hernandez, ni el árbitro ni el mejor VAR del mundo lo vieron. pic.twitter.com/2DYWq4UYMT — Felipe Ramos Rizo (@ramosrizo) November 23, 2020

"Penal que no sanciona Fernando Hernández. Ni el árbitro ni el mejor VAR del mundo lo vieron", publicó Felipe Ramos Rizo, exsilbante internacional representante de México, en su cuenta personal de Twitter. ¿Habrá pesado lo ocurrido en la última jornada ante Atlas y las quejas de André-Pierre Gignac?

Carlos Morales habló de la polémica

"Si se supone que hay una herramienta para mejorar, no entiendo por qué no. Ojalá que si hay conciencia les caiga un poco, pero hasta ahí. Siempre respeté. Hoy voy a respetar. Ellos harán el análisis de por qué no revisaron una mano", comentó el entrenador de Toluca en la conferencia de prensa.

