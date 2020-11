Toluca en vilo: Rubens Sambueza podría perderse el partido de la reclasificación

La derrota ante Necaxa en el Estadio Victoria de Aguascalientes dejó preocupaciones en Toluca. No se consiguió un punto para poder amarrar, de una vez por todas, el boleto para disputar la reclasificación del Guard1anes 2020 de la Liga MX y ahora deberá enfrentarse a León en un encuentro de vida o muerte.

El próximo 8 de noviembre, a partir de las 12 horas del centro de México, los Diablos Rojos recibirán al superlíder de la tabla general de posiciones con un solo objetivo en la cabeza: sumar para poder cambiar el chip y mentalizarse con el repechaje. Pero tendrá una preocupación extra en Rubens Sambueza.

El capitán fue amonestado en el juego ante los Rayos del pasado viernes y llegó a la cuarta tarjeta amarilla. ¿Qué significa eso? Que si el centrocampista argentino ve el cartón preventivo ante la Fiera, y en caso de que los Choriceros avancen de ronda, no podrá decir presente en el primer partido de la siguiente rueda.

Demás está decir que el que porta el gafete es el elemento más importante en la estructura que conduce Carlos Adrián Morales. Disputó los 16 encuentros de la institución mexiquense en lo que va del Guard1anes 2020 y anotó tres goles, frente a Necaxa, Xolos de Tijuana y Atlas.

Toluca podría evitar exponerlo a la sanción de la FMF: si Puebla no le gana a Atlético de San Luis o FC Juárez no triunfa contra América el día viernes, los Diablos Rojos ya estarían clasificados. De esa forma, el nuevo estratega podría determinar la salida de Rubens Sambueza del once inicial para cuidarlo.

