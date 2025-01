Suena complicado informar en este caso, la situación errónea que vivió, hace casi nada el Club Universitario de Deportes, donde seguramente hay comentarios en contra, y con justa razón. Porque era el pedido expreso de Fabián Bustos, quien no está pidiendo enloquecidamente una cantidad importante de jugadores. Solo necesita a los puntuales, para después hallar la manera de hacerlos competir como debe ser. Pero acá le fallaron, y el motivo es el que más incomoda a los hinchas del actual bicampeón del fútbol peruano.

¿Qué jugador no pudo llegar a Universitario de Deportes?

Gustavo Peralta en su cuenta de Twitter expone lo que pasó con este llamativo nombre: “Sobre el sexto extranjero en Universitario: el ecuatoriano José Carabalí era la opción que buscaban en el club crema. Sin embargo, el polifuncional jugador no se pudo desligar de su actual equipo en Japón y, luego, las condiciones económicas que solicitaban no estaban acorde. Por eso, desde la U ya buscan nuevas opciones en el extranjero y ya no necesariamente en el mercado ecuatoriano”.

E intentó ponerle paños fríos al asunto, con una opinión poco popular: “Ojo que seguramente ahora se vea más el mercado argentino y uruguayo para el último jale. De otro lado, jugadores con algo de renombre no quieren venir a Perú, luego está el hecho de lo que elige el comando técnico y, por último, la negociación económica si es posible o no. Y en este caso la U hizo lo correcto de terminar todo cuando el club japonés pidió una cifra que no era acorde. Por eso, en este caso, me parecen innecesarias las críticas a Manuel Barreto. Esos ecuatorianos que salían eran nombres que se filtraban, pero la U no los buscó, nunca fueron opción, solo Carabalí”.

José Carabalí jugando contra Perú. (Foto: CONMEBOL).

¿Quién es el futbolista José Carabalí?

José Carabalí es un jugador ecuatoriano nacido el 19 de mayo de 1997 en Esmeraldas, Ecuador. Juega de centrocampista y actualmente milita en el Nagoya Grampus de la J1 League de Japón. Su carrera comenzó en el fútbol ecuatoriano, habiendo jugado para clubes como el Everest de Guayaquil, Unibolívar, Puerto Quito (posteriormente Atlético Santo Domingo), Universidad Católica, Orense SC y Club Always Ready antes de su transferencia a Japón.

Publicidad

Publicidad

ver también Andy Polo se va al extranjero por un precio bastante pobre: En Universitario no pueden hacer nada

ver también Universitario Deportes jugará un amistoso contra el Inter Miami de Messi y Luis Suárez

¿Cuál es el valor de José Carabalí?

En cuanto a su valor de mercado actual, se estima que José Carabalí tiene un valor de mercado de alrededor de 500 mil euros. Información brindada por el portal internacional especializado, Transfermarkt. Esto se debe a que el jugador ha sido convocado a la selección ecuatoriana para disputar tanto partidos amistosos como encuentros oficiales. Fue incluido por el entrenador Gustavo Alfaro en la lista oficial del partido contra Perú el 8 de junio del 2021, donde La Blanquirroja se impuso en Quito por 2-1, con Ricardo Gareca a la cabeza.