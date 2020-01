Un futbolista mexicano, entre los candidatos para reemplazar a Luís Suárez en Barcelona

El 2020 no comenzó nada bien para el Barcelona. A la derrota en la semifinal de la Copa del Rey ante Atlético Madrid y las dudas sobre la continuidad de Ernesto Valverde, se le sumó la dura noticia de la lesión de una de sus figuras más importantes: Luís Suárez tuvo que ser intervenido quirúrquijamente del menisco externo de la rodilla derecha y estará cuatro meses de baja.

Ante la pérdida del uruguayo para gran parte de lo que queda de temporada, el club culé baraja la posibilidad de comprar un atacante en el mercado de invierno para suplir su ausencia y sumarse a Antoine Griezmann, Lionel Messi, Ousmane Dembelé y Carles Pérez como delanteros de la plantilla.

En ese sentido, según el diario catalán Mundo Deportivo, uno de los nombres que suena con fuerza es el del mexicano Carlos Vela. El ex Chivas ya sonó el año pasado cuando el Barça finalmente fichó a Kevin Boateng. Vela, de 30 años, actualmente milita en Los Ángeles FC y su ficha está valuada en 11.5 millones de dólares según el portal Transfermarkt. En 2019, se planteó la posiblidad de una cesión, aunque el club estadounidense propuso que el equipo español pague su salario.

Los números del ex Arsenal en la MLS avalan su fichaje: 48 goles y 20 asistencias en 59 partidos. Un punto en contra y, por el que no llegó la pasada temporada, es que atacante no es un "nueve" puro que busca el Barcelona. Vela mide 1.77 metros, cinco centímetros menos que Luís Suárez.

Otros nombres que suenan y con los que compite el mexicano son: Gabriel Barbosa, Lautaro Martínez, Cristhian Stuani y Ezequiel Ávila.

