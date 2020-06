Uno de los 147 libras del momento quiere enfrentar primero a Pacquiao antes que a Crawford

Errol Spence Jr. es uno de los tres boxeadores más importante de las 147 libras luego de consagrarse campeón unificado de la FIB y CMB tras vencer a Shaw Porter. Sin embargo, el boxeador que venció por paliza a Mikey Garcia se le complicaron sus planes luego del terrible accidente que tuvo en enero.

Hace un tiempo, The Truth cruzó varios mensajes en las redes sociales con Terencen Crawfords en el que se decían arreglar el dinero para enfrentarse. Sin embargo, en el día de hoy el estadounidense habló en el podscat The Last Stand sobre cuáles serían las peleas que buscaría.

Spence quiere a Garcia, Pacquiao y Crawford en ese orden.

"Danny Garica, Pacquiao y Terence Crawford, o Pacquiao y luego Terence Crawford ese es mi objetivo. No quiero dejar 147 sin pelear contra Terence Crawford", expresó el campeón de las 147 libras de la FIB y CMB. A su vez, según BoxingScene, Danny Garcia a precionado por tener la oportunidad con Spence.

Por otro lado, el boxeador comentó que el grave accidente que tuvo le sirvió para reflexionar mucho más sobre su carrera ya que no está concentra como solía hacerlas por lo que paró la pelota y entendió que lo que le sucedió fue un advertencia. "Fue una gran advertencia porque eso debería haber sido fatal", explicó.

Cabe recordar que Errol Spence Jr. es uno de los tres campeones de la categoría welter junto Mannny Pacquiao, Supercampeón Mundial AMB, y Terecen Crawford, Campeón Mundial de la OMB.

Lee También