Vignolo: "Cuidado cuando hablan de River"

River encontró, sin dudas, la mejor forma de dejar atrás el gran golpe que significó no ganar la Superliga Argentina.

El Millonario, días después de empatar en Tucumán y ver cómo Boca se coronó campeón del torneo local, metió goleada histórica en la Copa Libertadores.

Fue 8-0 ante Binacional, por la segunda fecha de la fase de grupos. Un espectáculo impresionante.

Por la pantalla de Fox Sports, Sebastián Vignolo realizó su clásica editorial en la apertura de '90 Minutos' con este tema.

Y en resúmen, dejó un mensaje muy claro: "Yo les digo, no soy de dar consejos, pero tengan cuidado cuando hablan de River".

El Pollo, minutos antes, se explicó: "River estaba como siempre, con un rasguño, un cortecito, alguna que otra marca, pero estaba como siempre. Peleador, agresivo, con hambre, intenso, con sed de revancha. Muchos pensaron que ayer lo iban a ver tirado en la lona. Error. ¿Saben cuándo lo pueden ver entregado? Cuando se vaya Gallardo".

"RIVER NO ESTÁ MUERTO, DA PELEA Y TIENE LA SANGRE EN EL OJO: CUIDADO"#90MinutosFOX - El @PolloVignolo aseguró que el Millonario tiene apenas "un par de machucones pero el corazón intacto". No te pierdas su comentario editorial. pic.twitter.com/jl0xYEcGCZ — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) March 12, 2020

El conductor expresó que "es fútbol y pierden hasta los mejores", y no dudó: "Cuando ganás más de lo que perdés, está todo bien. No fue el fin del mundo para River, fue una decepción. Fracasó en el intento del objetivo de salir campeón, pero no es un equipo fracasado, es uno con vida, y mucha vida".

Para cerrar, siguió llenando de elogios al equipo del Muñeco: "El corazón lo tiene intacto, tiene sano el espíritu competitivo. Está preparado para seguir peleando, atacando, para buscar revancha. Está con la sangre en el ojo, con la mirada fija, buscando su próxima víctima. Es el monstruo de dos cabezas, o es como la lombriz, tiene cinco corazones. River no está muerto, da pelea, y sobre todo tiene la sangre en el ojo. Y cuidado".

Lee También