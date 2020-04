"Yo soy hincha de Atlético Nacional": Edwin Cardona no quiere seguir en Xolos

Las medidas de aislamiento debido a la pandemia por coronavirus han generado que las ligas deportivas alrededor del mundo hayan tenido que entrar en pausa momentánea, y muchos torneos ni siquiera han podido entregar una fecha tentativa sobre el eventual regreso a las canchas, por lo que el desenlace de los campeonatos está en la nebulosa y los jugadores comienzan a barajar su futuro una vez que retorne la rutina.

“Yo soy hincha de Nacional y si me dan la oportunidad de volver y se da un buen acuerdo, la puerta está abierta. Si se presenta la oportunidad, hablaré con el presidente, con mi esposa y miraremos la opción. Lo importante es que sea la mejor para mí, para seguir compitiendo y ganar campeonatos”, reveló Edwin Cardona, de Tijuana, en una transmisión de Instagram Live.

El colombiano de 27 años llegó como jugador libre a Xolos, equipo con el que tiene contrato vigente hasta diciembre de este año, por lo que en enero del 2021 podría regresar a su país natal, deseo que no ha escondido, e incluso se ha permitido el lujo de recordar detalles de su etapa en Nacional:

“Mi ídolo cuando llegué a Nacional es Hugo Morales. En las divisiones menores jugaba con el ‘8’ y cuando era muy joven, la hinchada me pedía y eso era muy emocionante. Yo le decía a mi papá que en algún momento iba a jugar en el equipo profesional con su número, algo que logré. Cuando estaba en las inferiores, nos daban las boletas y no me perdía un solo partido”, contó.

Según reveló el mediocampista, su única exigencia para dejar Xolos y arribar al club de sus amores es lograr un acuerdo total con la directiva del equipo dirigido por Juan Carlos Osorio, quien también fuera estratega del Rey de Copas durante la primera etapa de Cardona allí.

