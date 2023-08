Desde que Lionel Messi se puso la camiseta rosada de Inter Miami un miembro de seguridad lo sigue a todos lados y cada vez más parece imposible que los hinchas puedan acercarse a Leo cuando está con el equipo Sin embargo, un aficionado del jugador argentino logró la épica.

Cada vez que Leo Messi aparece en un video o en la transmisión oficial de TV se ve al gigante, que mínimo mide más de dos metros, para ir corriendo las cámaras y a cualquiera que se le quiere acercar al ’10’ del Inter Miami. Incluso, este personaje ya fue protagonista de dos polémicas.

Lionel Messi iba caminando rumbo al vestuario con otra victoria en sus espaldas tras el triunfo de Inter Miami vs. FC Dallas en los octavos de final de la Leagues Cup 2023 cuando un hincha le tiró la camiseta de la Selección Argentina y el famoso seguridad del jugador argentino no lo pensó dos veces y la tiró al piso para que no le cayera a Lionel. Ya iba a llegar una que iba a perder…

Video: El hincha que se burló del famoso seguridad de Messi y logró lo imposible

Luego de impedir que un niño que se había metido en la cancha se tomara una foto con Lionel Messi en medio de la semifinales de la Leagues Cup 2023, el famoso seguridad de Leo perdió una por primera vez, y ante un mínimo descuido, un hincha logró burlar la seguridad y se metió a la cancha para celebrar el título de Inter Miami. ¡Y eso no fue todo!

Leo Messi estaba celebrando el primer título en la historia del Inter Miami y de un momento otro un hincha se metió en la cancha del estadio Geodis Park, tomó del brazo al jugador argentino y logró sacarse una foto. El famoso guardia de seguridad de Lionel se percató al final, pero ya era tarde, y cuando empezó a sacar al fan ya se había logrado lo imposible en la final de la Leagues Cup 2023. ¡Video!

¿Cuándo es el próximo partido de Inter Miami?

Tras ganar la Leagues Cup, Inter Miami tiene otro partido clave por delante. Es que este miércoles 23 de agosto se enfrentará al FC Cincinnati por la semifinal de la Lamar Hunt U.S. Open Cup 2023 a las 19:00 ET (20:00 ARG).

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Lionel Messi tiene 44 títulos conseguidos a lo largo de su carrera. En su lista destacan la Champions League, Mundial de Clubes, Copa América, el Mundial de Qatar 2022 y ahora la Leagues Cup. Con esto supera a Dani Alves, que tiene 43.