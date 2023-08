Campana, Arroyo y Messi podrían ganar otro título ¿Qué es la US Open Cup?

El furor causado por Lionel Messi ha sido una auténtica revolución en Inter Miami y Estados Unidos. Tan solo le bastaron 35 días para llevar al club a su primer título, donde por supuesto no estuvo solo, pues los ecuatorianos Dixon Arroyo y Leonardo Campana también forman parte de la institución de David Beckham.

Con nerviosismo en penales y un golazo del argentino, Campana y Arroyo fueron parte del primer título de los de la Florida. Sin embargo, dentro de poco también podrían sumar el segundo trofeo de su historia y no es la MLS, sino la US Open Cup.

¿Qué es la US Open Cup?

La US Open Cup, o Lamar Hunt U.S. Open Cup, es otro de los títulos en juego cuando se disputa el balompié en Estados Unidos, el cual es organizado por la US Soccer, donde todos las organizaciones de la MLS participan. Básicamente, es la Copa de la Liga que comúnmente vemos en el fútbol europeo.

Dicho trofeo está a la vuelta de la esquina. Inter Miami se prepara para medirse ante Cincinnati FC en las semifinales, el próximo miércoles 23 de agosto sobre el césped del TCL Stadium.

Así, Arroyo, quien fue titular en el primer título del club, mientras que Campana ingresó desde el banquillo, se preparan con todo para festejar junto a Messi lo que puede ser el segundo galardón de la organización.

¿Cuántos goles lleva Messi en el Inter Miami?

Desde que debutó a finales de julio, Messi lleva 10 goles con el Inter Miami; este último con un golazo en la final de la Leagues Cup contra Nashville.

¿Cuántos títulos tiene Lionel Messi?

Messi sumó su título 43 en su carrera como profesional, siendo así el jugador con más títulos en la historia del fútbol.