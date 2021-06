Inter Miami CF vs Orlando City SC: ¿Cuándo se juega el Clásico de Florida por la MLS 2021?

Inter Miami vs. Orlando City SC EN VIVO ONLINE por Clásico de Florida: Este 25 de junio, ambas escuadras se verán las caras en el partido de la Major League Soccer Cup (MLS) 2021 desde el DRV PNK Stadium (Inter Miami CF Stadium). El encuentro será transmitido en directo por FOX Sport para Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los horarios, cómo y dónde ver el encuentro en USA.

En la tabla de la Conferencia Este, Inter Miami que se encuentra en el onceavo lugar con un total de ocho puntos mientras Orlando City SC, se ubica en el segundo lugar de la misma Conferencia y se le contabiliza dieciocho puntos. El equipo visitante se encuentra mejor ubicado en la tabla y tiene más oportunidades para luchar por la copa del torneo mientras el local se halla en serios problemas, más con la ausencia de Gonzalo ‘Pipita’ Higuaín.

El DRV PNK Stadium abrirá sus puertas para este encuentro. Para evitar contagios por COVID-19, los boletos serán vendidos por la web Ticketmaster.com o en la aplicación Ticketmaster. Recuerda que el acceso a las entradas estará disponible 72 horas antes del inicio del partido. Se recomienda a sus asistentes el uso de las máscaras faciales durante la entrada y dentro del estadio, excepto para comer o beber. Asimismo para proporcionar un entorno más seguro y confiable para todos y acelerar la entrada al estadio, se ha determinado el tamaño y el tipo de bolsas que se permiten ingresar al estadio:

- Una bolsa transparente de no más de 14 "x 14" x 6 ".

- Los invitados pueden llevar una pequeña bolsa de mano o una cartera de no más de 6.5" x6.5 "

-Los pañales y las toallitas húmedas se pueden llevar en una bolsa transparente. Sin embargo, no se permiten bolsas de pañales.

Cuándo y a qué hora juega el Clásico de Florida de MLS 2021 EN VIVO en USA

Inter Miami vs. Orlando City SC EN VIVO estará cara a cara este 25 de junio a las 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el DRV PNK Stadium (Inter Miami CF Stadium) en Fort Lauderdale.

Día: 25 de junio

Lugar: DRV PNK Stadium

Horario por país Inter Miami vs. Orlando City SC

Estados Unidos: 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET)

Perú: 19:00 hs

México: 19:00 hs

Colombia: 19:00 hs

Argentina: 21:00 hs

Chile: 21:00 hs

Ecuador: 19:00 hs

Dónde ver Clásico de Florida en EE.UU.

El partido por el Clásico de Florida entre Inter Miami vs. Orlando City SC será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a FOX Sports, tanto por TV como el portal web y el aplicativo oficial. Este último puedes descargarlo por Play Store y Apple Store.

Estados Unidos: Fox Sports 1, FOX Deportes, FOX Sports App, Foxsports.com

Argentina: ESPN Play Sur

Brasil: DAZN

Colombia: ESPN Play Sur

Costa Rica: ESPN2 Norte, ESPN Play Norte

México: ESPN Play Norte, ESPN2 Norte

Paraguay: ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur

Inter Miami vs. Orlando City SC últimos partidos

Octubre 24, 2020: Inter Miami 2 - 1 Orlando City SC

Robin Jansson 45’; Leandro González 89’

Daryl Dike 12’

Setiembre 12, 2020: Orlando City SC 2 - 1 Inter Miami

Andrés Felipe 34’, Mauricio Pereyra 69’

Brek Shea 65’

Agosto 22, 2020: Inter Miami 3 - 2 Orlando City SC

Juliá Carranza 12' y 23'; Rodolfo Pizarro 48'

Daryl Dike 18'; Nani 80'

Julio 8, 2020: Orlando City SC 2 - 1 Inter Miami

Christopher Mueller 70'; Nani 90+7'

Juan Agudelo 47'

Lee También