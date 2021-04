Temporada 2021 de la MLS: Partidos de abril, horarios, lugar y transmisión televisiva

La Major League Soccer (MLS) reveló hace pocas semanas el calendario oficial de la temporada 2021. La misma estará cargada de partidos increíbles de principio a fin, comenzando la jornada el 16 de abril, en búsqueda de un nuevo campeón, pero para ello hay que ir paso a paso, mes por mes, por ello, acá te mostramos todos los compromisos del primer mes del balompié estadounidense, qué equipos jugarán, dónde, cómo y cuándo ver en vivo por TV o stream.

El esférico comenzará a rodar el próximo 16 de abril con una jornada de MLS cargada de buenos duelos, rivalidades increíbles, oncenas debutantes y un campeón defensor que lo dará todo por iniciar la batalla con buen pie, aunque el resto de los equipos no le pondrá las cosas nada fáciles.

El calendario estará conformado por 35 jornadas repartidas de manera muy peculiar, pues durante algunas fechas habrá muchos partidos, otras no habrá casi acción, e incluso, varios conjuntos tendrán que jugar dos veces durante una misma jornada.

Columbus Crew, campeón defensor para 2021 (Foto: Getty)

MLS 2021 partidos de abril, dónde ver en VIVO en USA, por TV y stream

16 de abril

Houston Dynamo vs San Jose Earthquakes. Lugar y hora: BBVA Stadium | 20:00 hs (ET). Transmisión: ESPN+, DAZN

Seattle Sounders vs Minnesota United FC. Lugar y hora: Lumen Field | 21:30 hs (ET). Transmisión: FS1, Fox Sports, TSN

17 de abril

Montréal CF vs Toronto FC. Lugar y hora: Inter Miami CF Stadium | 14:00 hs (ET). Transmisión: TSN, TVA Sports, CTV, ESPN+

Orland City vs Atlanta United. Lugar y hora: Exploria Stadium | 15:00 hs (ET). Transmisión: UniMás, TUDN, Twitter (audio en inglés), DAZN

LAFC vs Austin FC. Lugar y hora: Banc of CaliforniaStadium | 18:00 hs (ET). Transmisión: Fox, Fox Deportes, TSN

D.C. United vs New York City. Lugar y hora: Audi Field | 20:00 hs (ET). Transmisión: ESPN+, DAZN

FC Dallas vs Colorado Rapids. Lugar y hora: Toyota Stadium | 20:00 hs (ET). Transmisión: ESPN+, DAZN

New York Red Bulls vs Sporting Kansas City. Lugar y hora: Red Bull Arena | 20:00 hs (ET). Transmisión: ESPN+, DAZN

Chicago Fire vs New England Revolution. Lugar y hora: Soldier Field | 20:30 hs (ET). Transmisión: ESPN+, DAZN

Nashville SC vs FC Cincinnati. Lugar y hora: Nissan Stadium | 20:30 hs (ET). Transmisión: ESPN+, DAZN

18 de abril

Inter Miami vs LA Galaxy. Lugar y hora: Inter Miami CF Stadium | 15:00 hr (ET). Transmisión: ABC, ESPN Deportes, TSN

Columbus Crew vs Philadelphia Union. Lugar y hora: Historic Crew Stadium | 17:30 hs (ET). Transmisión: FS1, Fox Deportes, TSN

Vancouver Whitecaps vs Portland Timbers. Lugar y hora: Rio Tinto Stadium | 22:00 hs (ET). Transmisión: TSN, ESPN+

23 de abril

Sporting Kansas City vs Orland City. Lugar y hora: Children's Mercy Park | 19:30 hs (ET). Transmisión: FS1, Fox Deportes, DAZN

24 de abril

New York City FC vs FC Cincinnati. Lugar y hora: Yankee Stadium | 13:00 hr (ET). Transmisión: ESPN+, DAZN

Nashville SC vs Montreal CF. Lugar y hora: Nissan Stadium | 14:00 hs (ET). Transmisión: TVA Sports, ESPN+

Toronto FC vs Vancouver Whitecaps. Lugar y hora: Exploria Stadium | 15:00 hr (ET). Transmisión: TSN, CTV, ESPN+

San Jose Earthquakes vs FC Dallas. Lugar y hora: Earthquakes Stadium | 15:30 hr (ET). Transmisión: Univision, TUDN, Twitter (audio en inglés), DAZN

LAFC vs Seattle Sounders. Lugar y hora: Banc of California Stadium | 18:00 hr (ET). Transmisión: ESPN, ESPN Deportes, DAZN

Atlanta United vs Chicago Fire. Lugar y hora: Mercedes-Benz Stadium | 20:00 hr (ET).Transmisión: ESPN+, DANZ

Minnesota United FC vs Real Salt Lake. Lugar y hora: Allianz Field | 20:00 hr (ET). Transmisión: ESPN+, DAZN

New England Revolution vs D.C. United. Lugar y hora: Gillete Stadium | 20:00 hs (ET). Transmisión: ESPN+, DAZN

Philadelphia Union vs Inter Miami. Lugar y hora: Subaru Park | 20:00 hr (ET). Transmisión: ESPN+, DAZN

Colorado Rapids vs Austin FC. Lugar y hora: Dick's Sporting Goods Park | 21:00 hs (ET). Transmisión: ESPN+, DAZN

Portland Timbers vs Houston Dynamo. Lugar y hora: Providence Park | 22:30 hs (ET). Transmisión: ESPN+, DAZN

25 de abril

LA Galaxy vs New York Red Bulls. Lugar y hora: Dignity Health Sports Park | 17:30 hs (ET). Transmisión: FS1, Fox Deportes, DAZN

