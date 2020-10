New York City FC vs. Toronto: pronósticos y en qué canal ver partido por la MLS 2020 en USA

New York City FC y Toronto juegan este miércoles 28 de octubre en el marco de una nueva fecha de la MLS 2020. Los 'Newyorkers' buscan asegurar su pase a la próxima instancia del torneo, por lo que aquí te contamos todo lo que necesitas saber sobre este partido, así como dónde verlo en vivo, horarios, pronósticos y más para Estados Unidos.

Lideres de la Conferencia Este, Toronto espera asaltar el liderato de la Major League Soccer frente a un New York City obligado a seguir sumando de a tres de cara a los playoff. Goleados 5-0 por el Philadelphia en la jornada pasada, los 'Reds' confían en reecontrarse con la victoria en el Estadio Pratt & Whitney.

No obstante, los de Toronto no la tendrán nada fácil. A diferencia de ellos, los dirigidos por el noruego Ronny Deila vienen de vencer 3-1 al Montreal Impact y de sumar al menos un punto en cinco de sus siete duelo más recientes. Con 30 puntos en la tabla, New York City es quinto en la clasificación, a once de los 'Reds', que son primeros junto a Philadelphia.

¿A qué hora juegan New York City FC vs. Toronto?

Día: Miércoles 28 d e octubre

Hora: 19:30 hs (ET) / 16:30 hs (PT) / 17:30 hs (México)

Lugar: Estadio Pratt & Whitney, Connecticut

New York City FC vs. Toronto: cara a cara

Enfrentados antes en 17 ocasiones, Toronto aspira a ampliar su ventaja en el historial (7 triunfos, 4 derrotas y 6 empates) ante un New York City que ganó apenas uno de sus últimos cinco enfrentamientos entre ambos. Por aquel entonces los 'Newyorkers' se impusieron 3-1 como visitantes, aunque estos tomaron revancha en su siguiente duelo.

¿En qué canal ver el New York City FC vs. Toronto en USA?

El partido por la MLS entre el New York City FC y Toronto a disputarse el miércoles 28 de octubre en Connecticut será transmitido en vivo en Estados Unidos gracias a diferentes señales que aquí te compartimos. ESPN+ tendrá a cargo la emisión del encuentro en USA, mientras ESPN Play hará lo propio en México.

New York City FC vs. Toronto: pronósticos

Como era de esperarse, Toronto es favorito a quedarse con la victoria este martes cuando reciba al New York City FC en el Estadio Pratt & Whitney. Los locales tienen +145 de probabilidades de llevarse los tres puntos, mientras que los 'Newyorkers' tienen probabilidades de +155. En esta misma línea, un empate entre ambos supondría un pago de +240.

Resultado FanDuel New York City +145 Empate +240 Toronto +155

* Cuotas a través de FanDuel

