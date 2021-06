VER EN USA | HOY Sub 23 México vs. Sub 23 Australia EN VIVO: Conoce sobre los pronósticos, cuándo y dónde ver partido amistoso en Estados Unidos 2021

Sub 23 México vs. Sub 23 Australia EN VIVO ONLINE: Este 12 de junio, se enfrentará en el partido amistoso como preparación para los Juegos Olímpicos Tokio desde el cancha del Estadio Municipal de Marbella. El encuentro será transmitido en directo por TUDN en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará todo sobre los pronósticos, y cómo y dónde ver el encuentro en USA.

Sub 23 Mexico sigue preparándose con mucho esfuerzo, tanto en su defensiva como en su ataque, para afrontar cada reto que se encuentre en los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio, en especial en su grupo. Hasta ahora se halla invicto en sus últimos encuentros amistosos.

El equipo australiando sigue preparándose con mucho esfuerzo para llegar bien preparado a los Juegos Olímpicos Tokio 2021 dado que se halla en un grupo desafiante: Egipto, España y Argentina. Siendo este último el que lo ponga en aprietos, por lo que necesita conocer cómo es el juego de los países latinos.

Cuándo y a qué hora juega Sub 23 México vs. Sub 23 Australia EN VIVO en USA

Sub 23 México vs. Sub 23 Australia EN VIVO se emitirá este 12 de junio a las 11:00 hs (PT) / 14:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Estadio Municipal de Marbella.

Día: 12 de junio

Lugar: Estadio Municipal de Marbella

Horario por país Sub 23 México vs. Sub 23 Australia

Estados Unidos: 11:00 hs (PT) / 14:00 hs (ET)

México : 13:00 horas

Colombia: 13:00 horas

Perú: 13:00 horas

Argentina: 15:00 horas

Chile: 15:00 horas

España: 20:00 horas

Dónde ver Sub 23 México vs. Sub 23 Australia en EE.UU.

EN DIRECTO Sub 23 México vs. Sub 23 Australia será emitido EN VIVO para Estados Unidos vía TUDN mientras que para el resto del mundo, todas las incidencias del partido podrás seguir desde Bolavip.

Estados Unidos: TUDN.com, TUDN App, TUDN USA

México: TV Azteca Deportes, Azteca 7, TUDN y My Football YouTube

Sub 23 México vs. Sub 23 Australia pronósticos en USA:

Según la casas de apuestas Caliente, Sub 23 México tendrá un encuentro interesante para su preparación a los juegos olímpicos. Australia, por su lado, tiene una mínima diferencia entre su cuota y el de empate, colocandolo como un rival no muy competitivo.

Resultados Cuota Sub 23 Australia +250 Empate +240 Sub 23 México +106

*Cuotas cortesía de Caliente

