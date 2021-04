LA Galaxy vs. New York Red Bulls EN VIVO: Aquí conoce los pronósticos, cuándo y dónde ver en USA el partido por MLS 2021

Los Angeles Galaxy vs. New York Red Bulls EN VIVO ONLINE | Este 25 de abril jugarán por partido de la fecha 2 de Major League Soccer (MLS) 2021. desde el Dignity Health Sports Park en Nueva York. El partido será transmitido vía Fox Deportes en Estados Unidos. Además, Bolavip te brindará toda la información para cuándo y cómo ver EN DIRECTO de este evento.

NY Red Bulls, tras la abrumadora derrrota a manos del Sporting Kansas City con 2-1 en el marcador, busca remontar su camino en estas primeras semanas del torneo superando a su rival en casa. Sin embargo no será un encuentro fácil ya que Galaxy ha mostrado un buen desempeño en este y otros torneos que ha participado en este año.

LA Galaxy, por su parte, llega al encuentro tras vencer al Inter de Miami con 3 goles a 1, en lo que fue un emocionante partido como ver el juego de Chicherito. Ambas escuadras se han enfrentado treinta veces donde 19 victorias a favor de Galaxy y 20 más para NY Red Bulls.

Cuándo y a qué hora juega LA Galaxy vs. New York Red Bulls EN VIVO en USA

LA Galaxy vs. New York Red Bulls EN VIVO se dará este 24 de abril a las 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET) en Estados Unidos y tendrá lugar en el Dignity Health Sports Park, Nueva York.

Día: 24 de abril

Lugar: Dignity Health Sports Park

Horario por país LA Galaxy vs. NY Red Bulls

Estados Unidos: 17:00 hs (PT) / 20:00 hs (ET)

México: 19:00 horas

Argentina: 21:0 horas

Brasil: 21:0 horas

Chile: 21:0 horas

Colombia: 19:00 horas

Perú: 19:00 horas

Dónde ver LA Galaxy vs. New York Red Bulls en EE.UU.

Estados Unidos: Fox Deportes

México: ESPN

Canadá:TSN2

LA Galaxy vs. NY Red Bulls pronósticos en USA:

Para este encuentro, LA Galaxy es el equipo que cuenta con la confianza de las casas de apuestas en Estados Unidos para llevarse el triunfo en estes partido por la temporada MLS 2021 y las cuotas a favor es el doble a lo calculado para New York Red Bulls, de igual modo que en el partido Philadelphia Union vs. Inter Miami. De mismo modo, para FanDuel, la opción de empate es menos probable que se presente.

Resultados Cuota New York Red Bulls +200 Empate +240 LA Galaxy +110

*Cuotas cortesía de FanDuel.

